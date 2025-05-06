MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

La stagione europea della MotoGP si sta per concludere, nel weekend si disputerà il sedicesimo round stagionale, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul Misano World Circuit intitolato all'indimenticato Marco Simoncelli. Marc Marquez arriva in Romagna con la voglia di consolidare la sua già rocciosa classifica e di preparare la sfida per il titolo in Giappone, mentre Alex Marquez punta a replicare la vittoria conquistata a Barcellona e regalare un risultato di prestigio al team di casa. Ma qui giocano in casa i nostri ragazzi: Francesco Bagnaia cerca il podio dopo una rimonta da P21 a P7 in Catalunya, mentre Marco Bezzecchi con la sua Aprilia è pronto a chiudere il divario di 40 punti tra i due sé e l'amico ducatista. Non si potrà non guardare anche a Jorge Martin, in ripresa dopo la lunga convalescenza, e ad Enea Bastianini (KTM) che punterà a confermare la forma mostrata in Catalunya, dove ha guidato la carica arancione con il podio alle spalle dei due Marquez. Pedro Acosta, dal canto suo, vorrà invertire il risultato e giocarsi la rivincita sul #23, mentre i loro colleghi Brad Binder e Maverick Vinales vorranno essere della partita. Anche Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) è in cerca di conferme dopo il quinto posto in Catalunya, supportato dall’esordio del nuovo V4 nelle mani del collaudatore Augusto Fernandez. Ma occhio a chi gioca più in casa di tutti in Romagna, i due centauri del VR46 Racing Team, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, e Luca Marini con la Honda, che puntano a fare bene dopo qualche alto e basso, così come Fermin Aldeguer, pronto a sorprendere. Di seguito tutte le informazioni per non perdere neanche un minuto del secondo round italiano in calendario:

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 12 settembre

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 13 settembre

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 14 settembre

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 13 settembre

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 14 settembre

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12.20 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

LINK UTILI - GP DI SAN MARINO 2025

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Sarà pubblicato non appena disponibile

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Sarà pubblicato non appena disponibile

VIDEO HARDEST BREAKING POINT

IL METEO DEL GP

Venerdì 12 settembre: Soleggiato; temperatura 16°-25°; precipitazioni 0%; umidità 0%

Sabato 13 settembre: Parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-26°; precipitazioni 0%; umidità 0%

Domenica 14 settembre: Parzialmente nuvoloso; temperatura 15°-24°; precipitazioni 0%; umidità 0%

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/09/2025