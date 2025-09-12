MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2025, le pagelle di Misano Adriatico

Le pagelle del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit: Marquez perfetto, Bezzecchi quasi! Alex fa il compitino, Morbido e Diggia bene. Sfortuna Acosta, delusione Bagnaia. Di seguito le pagelle complete del 16° round della MotoGP 2025 al Montmelò.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - La perfezione, dall'inizio alla fine della gara. Su una pista dove vince spesso, oggi non cade e sfrutta l'unico errore commesso da Bezzecchi per salire a quota 11 vittorie!

MARCO BEZZECCHI - VOTO 9,5 - Mezzo punto tolto per il lungo che gli è costato la vittoria ma, come ha detto lui stesso, è stata la sua gara più forte di sempre: un ritmo folle e quasi alcun errore. Quasi, peccato.

ALEX MARQUEZ - VOTO 8 - Prova a stare coi primi due al via ma capisce subito che non è cosa, e allora si mette in safety-mode e raccoglie 20 punti. Se il fratello è certo del titolo, lui lo è quasi di essere il suo vice.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7,5 - Buona gara per Frankie, uno scatto reattivo (sembrava jump start), una gara consistente, ha passato Quartararo non appena caduto e arginato il suo compagno per il resto del GP.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 - Non si vede e non si sente, eppure è quinto, un buon risultato che si aggiunge al podio di ieri. Torna a casa con sensazioni positive da spendere nelle ultime sei gare.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6,5 - Rialza un po' la testa dopo qualche giornata complicata, seguita al podio di Spielberg. Non deve avere fretta di crescere, perché è scontato che lo farà. Testa bassa e pedalare.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6 - Siamo sicuri che lui e Toprak sapranno sviluppare al meglio la V4, frattanto non deve perdersi d'animo in gare come queste. Il tempo del raccolto potrebbe non essere lontano.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 2 - Un voto che gli diamo perché gli vogliamo bene. Il weekend più brutto dell'anno (e ne ha avuti di brutti), proprio sulla sua pista. Ieri impalpabile, oggi cade mentre era 7°

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Gran partenza, gran rimonta, grandissimi sorpassi. Pedrito incanta per 8 giri, poi la sua KTM perde la catena e lui la parcheggia furiosamente a bordo pista. Peccato, era uno spettacolo.

I voti degli altri

LUCA MARINI - VOTO 7 - Buona gara anche per Luca, la sua moto sta crescendo e lui con lei.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 7 - Ora che non ha una moto comincia ad andar più forte. Forse è tardi.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Nella giornata nera di KTM, è il solo a raccoglire punticini, ma troppo pochi.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - Il premio ''Not bad, not terrible'' di oggi spetta a lui. È la seconda Aprilia.

JORGE MARTIN - VOTO SV - A lui invece va il premio sfiga. Rompe prima del via e ciao ciao bella gara.

JACK MILLER - VOTO 6 - Gara sufficiente anche per Jack, considerando la moto porta a casa 4 punti.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 - Ieri era caduto, oggi no. E già basta. Arriva lontano, ma non ultimo

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 5 - Ultimo a un'ora e perde allo sprint col collaudatore Yamaha, Fernandez

AI OGURA, ALEX RINS, ENEA BASTIANINI, MAVERICK VINALES - VOTO 4 - Tutti giù per terra!

JOAN MIR & JOHANN ZARCO - VOTO SV - Voto sospeso, non abbiamo visto l'incidente al primo giro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/09/2025