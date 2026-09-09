MotoGP 2026

MotoGP, Bulega fa il grande salto: nel 2027 correrà con VR46 Ducati

Avatar di Simone Valtieri,

2 ore fa - Bulega lascia il WorldSBK e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team VR46

Nicolò Bulega correrà in MotoGP nel 2027 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team: guiderà una Ducati e farà coppia con Fermín Aldeguer
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Mancava soltanto l'ufficialità e adesso è arrivata: Nicolò Bulega correrà in MotoGP nel 2027 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, prendendo il posto lasciato libero da Franco Morbidelli e completando una formazione tutta nuova al fianco di Fermín Aldeguer. Il leader del Mondiale Superbike debutterà dunque nella classe regina in sella a una Ducati Desmosedici GP, chiudendo a fine stagione l'avventura con Aruba.it Racing-Ducati annunciata soltanto poche ore prima. Per Bulega si tratta anche di un ritorno alle origini: prima che la sua carriera prendesse la strada che lo avrebbe condotto al titolo Supersport e poi ai vertici del WorldSBK, il pilota emiliano aveva infatti fatto parte della VR46 Riders Academy. “Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti”, ha raccontato Bulega, spiegando come il percorso verso la MotoGP sia stato più lungo e meno convenzionale di quanto immaginasse a inizio carriera. “Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po' più di tempo e ho fatto un percorso un po' diverso da quello consueto”.

Ducati rinnova con Bulega: il WorldSBK resta però la priorità

L'operazione va oltre il semplice accordo con VR46: Ducati ha infatti rinnovato direttamente il proprio rapporto con Bulega, inserendolo nel progetto MotoGP a partire dalla prossima stagione. Gigi Dall'Igna ritiene che sia arrivato “il momento giusto per affrontare questa nuova sfida” e considera la squadra di Tavullia l'ambiente ideale per accompagnarne l'adattamento alla classe regina. Prima di pensare alla Desmosedici GP, però, resta un conto importantissimo da chiudere in Superbike: dopo 26 vittorie e un secondo posto nelle prime 27 gare del 2026, Bulega è lanciatissimo verso quel titolo mondiale che potrebbe conquistare già nel prossimo round di Cremona. Non a caso Dall'Igna ha chiarito che fino ad allora il focus resterà interamente sul WorldSBK, ringraziando Aruba.it Racing-Ducati per aver creduto nel pilota e averlo accompagnato nella crescita. Per il 2027, invece, Bulega potrà sfruttare due fattori particolarmente interessanti: la sua esperienza con gli pneumatici utilizzati in Superbike e soprattutto il lavoro già svolto come tester della nuova Ducati MotoGP, in un anno nel quale il cambio di regolamento tecnico renderà meno penalizzante del solito l'ingresso di un rookie. È anche su questi elementi che Pablo Nieto fonda la fiducia di VR46: “Non ha avuto sempre un percorso facile, ma sta dominando un campionato come il WorldSBK; ha dato prova di meritare un posto in MotoGP”

VEDI ANCHE
MotoGP e WorldSBK 2027, Morbidelli e Bulega lasciano VR46 e Aruba Ducati
Morbidelli e Bulega salutano i rispettivi team: incrocio di mercato tra VR46 e Aruba
WorldSBK Magny Cours2026: la cronaca di Gara-2
SBK Magny Cours. Bulega, ennesima tripletta e per il titolo è quasi fatta!
WorldSBK Magny Cours2026: la cronaca della Superpole Race
SBK Magny Cours. Implacabile Bulega, con la Superpole Race sono 25 le vittorie nel 2026
Tags
ducativr46nicolo bulega

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche