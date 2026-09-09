MotoGP, Bulega fa il grande salto: nel 2027 correrà con VR46 Ducati

Mancava soltanto l'ufficialità e adesso è arrivata: Nicolò Bulega correrà in MotoGP nel 2027 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, prendendo il posto lasciato libero da Franco Morbidelli e completando una formazione tutta nuova al fianco di Fermín Aldeguer. Il leader del Mondiale Superbike debutterà dunque nella classe regina in sella a una Ducati Desmosedici GP, chiudendo a fine stagione l'avventura con Aruba.it Racing-Ducati annunciata soltanto poche ore prima. Per Bulega si tratta anche di un ritorno alle origini: prima che la sua carriera prendesse la strada che lo avrebbe condotto al titolo Supersport e poi ai vertici del WorldSBK, il pilota emiliano aveva infatti fatto parte della VR46 Riders Academy. “Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti”, ha raccontato Bulega, spiegando come il percorso verso la MotoGP sia stato più lungo e meno convenzionale di quanto immaginasse a inizio carriera. “Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po' più di tempo e ho fatto un percorso un po' diverso da quello consueto”.

Ducati rinnova con Bulega: il WorldSBK resta però la priorità

L'operazione va oltre il semplice accordo con VR46: Ducati ha infatti rinnovato direttamente il proprio rapporto con Bulega, inserendolo nel progetto MotoGP a partire dalla prossima stagione. Gigi Dall'Igna ritiene che sia arrivato “il momento giusto per affrontare questa nuova sfida” e considera la squadra di Tavullia l'ambiente ideale per accompagnarne l'adattamento alla classe regina. Prima di pensare alla Desmosedici GP, però, resta un conto importantissimo da chiudere in Superbike: dopo 26 vittorie e un secondo posto nelle prime 27 gare del 2026, Bulega è lanciatissimo verso quel titolo mondiale che potrebbe conquistare già nel prossimo round di Cremona. Non a caso Dall'Igna ha chiarito che fino ad allora il focus resterà interamente sul WorldSBK, ringraziando Aruba.it Racing-Ducati per aver creduto nel pilota e averlo accompagnato nella crescita. Per il 2027, invece, Bulega potrà sfruttare due fattori particolarmente interessanti: la sua esperienza con gli pneumatici utilizzati in Superbike e soprattutto il lavoro già svolto come tester della nuova Ducati MotoGP, in un anno nel quale il cambio di regolamento tecnico renderà meno penalizzante del solito l'ingresso di un rookie. È anche su questi elementi che Pablo Nieto fonda la fiducia di VR46: “Non ha avuto sempre un percorso facile, ma sta dominando un campionato come il WorldSBK; ha dato prova di meritare un posto in MotoGP”

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