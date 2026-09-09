Morbidelli e Bulega salutano i rispettivi team: incrocio di mercato tra VR46 e Aruba

Due annunci arrivati praticamente in contemporanea e un incrocio di mercato che appare sempre più vicino, anche se per il momento è necessario fermarsi alle sole certezze ufficiali. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha comunicato che Franco Morbidelli lascerà la squadra al termine della stagione MotoGP 2026, salutandolo con un video pubblicato sui social e un messaggio che ripercorre podi, battaglie e momenti condivisi negli ultimi anni: “Ci sono stati podi, battaglie e tanti momenti da festeggiare, ma ciò che ci porteremo dietro va ben oltre la pista. Siamo felici di aver potuto condividere questo percorso con te, Franky”. Quasi nelle stesse ore, Aruba.it Racing-Ducati ha annunciato che anche Nicolò Bulega concluderà a fine stagione la propria avventura nel WorldSBK. Due caselle che si liberano contemporaneamente e che, secondo le indicazioni di mercato circolate nelle ultime settimane, potrebbero essere occupate proprio l'una dal pilota che lascia l'altra categoria: Bulega verso la MotoGP con VR46, Morbidelli verso la Superbike con Aruba Ducati. Al momento, però, nessuno dei due trasferimenti è stato ancora annunciato ufficialmente.

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📰 Nicolò Bulega and the https://t.co/ES1eGJRMEz Racing – Ducati team will part ways at the end of the 2026 season

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Bulega pronto al salto in MotoGP?

Per Bulega si chiuderebbe un ciclo iniziato addirittura nel 2022 in Supersport, proseguito con la conquista del titolo mondiale della categoria nel 2023 e quindi con il passaggio in Superbike nel 2024. Dopo due secondi posti consecutivi nella classifica iridata, nel 2026 il pilota emiliano ha cambiato definitivamente passo, costruendo una stagione dai numeri quasi irreali: 26 vittorie e un secondo posto nelle prime 27 gare, con il titolo ormai vicinissimo. Aruba Ducati gli ha dedicato parole particolarmente affettuose, sottolineando non soltanto i risultati ma anche il percorso di crescita compiuto insieme. “Quando abbiamo scelto Nicolò, sapevamo di puntare su un giovane pilota di grande talento, ma il percorso fatto insieme ha continuamente superato le aspettative”, ha spiegato il team principal Stefano Cecconi. “Nicolò si è integrato in modo straordinario, diventando parte della nostra famiglia sportiva. Gli saremo sempre grati e faremo sempre il tifo per lui. Prima, però, c'è ancora una missione da portare a termine”. Quella missione è naturalmente il titolo WorldSBK, che potrebbe arrivare già nel prossimo round di Cremona. Subito dopo, se le indiscrezioni troveranno conferma, potrebbe aprirsi per lui la porta del paddock MotoGP con la Ducati del team VR46 lasciata libera da Morbidelli.

Morbidelli verso la Superbike con Aruba Ducati

Il percorso inverso potrebbe invece riguardare proprio Franco Morbidelli, che a fine 2026 saluterà VR46 e potrebbe trovare nella Superbike una nuova fase della propria carriera. Il posto ideale sarebbe quello lasciato vacante da Bulega nel box Aruba.it Racing-Ducati, al fianco di Iker Lecuona, già destinato a rimanere uno dei punti di riferimento del progetto. La concorrenza proveniente dalla MotoGP, peraltro, si è sensibilmente assottigliata: Jack Miller ha appena firmato un biennale con Pata Maxus Yamaha, mentre Brad Binder è sempre più indirizzato verso BMW al fianco di Miguel Oliveira, sebbene in quest'ultimo caso manchi ancora l'annuncio ufficiale. Per Morbidelli si tratterebbe di un cambio importante dopo una lunga esperienza in MotoGP, ma anche della possibilità di salire immediatamente sulla moto che sta dominando il Mondiale 2026. È questo il quadro che rende particolarmente suggestiva la coincidenza dei due annunci: VR46 libera il posto di Morbidelli nello stesso momento in cui Aruba Ducati libera quello di Bulega. Tutti gli indizi portano quindi a un vero e proprio scambio di categoria, con l'italo-brasiliano verso il WorldSBK e il dominatore della stagione Superbike verso la classe regina. Per trasformare l'incastro in realtà, però, mancano ancora i comunicati decisivi: gli annunci degli ingaggi potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

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