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Honda Gold Wing 2027, nuove colorazioni per la regina delle Luxury Touring

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2 ore fa - La maxi-tourer cambia look ma non la meccanica

Honda Gold Wing 2027 si rifà il look con nuove colorazioni
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Per Honda Gold Wing arriva il Model Year 2027. L’ammiraglia Luxury Touring della casa giapponese riceve un piccolo aggiornamento. La meccanica non cambia, le specifiche rimangono sempre quelle molto apprezzate che ben conosciamo. Le novità riguardano solamente l'estetica.

Nuovi colori per la Gold Wing 2027

Entrando nel dettaglio, la GL1800 Gold Wing ''Tour'' riceve tre nuove colorazioni per il 2027, mentre la GL1800 Gold Wing 2027 viene proposta in una nuova colorazione. Nello specifico, la GL1800 Gold Wing 2027 si potrà avere nella tinta Gunmetal Black Metallic, con un look totale black.

Invece, la GL1800 Gold Wing Tour 2027 si potrà scegliere nelle seguenti colorazioni: Iridium Gray Metallic, Graphite Black e Allumage Blue Metallic.

Honda Gold Wing Tour

Gold Wing rappresenta da oltre 50 anni il vertice della gamma Honda. Su questa moto la casa giapponese, nel corso del tempo, ha introdotto tecnologia avanzate a partire dalla sospensione anteriore a doppio braccio oscillante. Nel 2006, ha ottenuto un importante primato. Infatti, è stato introdotto l'airbag. Negli ultimi 10 anni ne sono stati venduti oltre 15.000 esemplari in Europa.

La meccanica, come dicevamo all'inizio, non cambia con il Model Year 2027. Troviamo quindi sempre il motore boxer 6 cilindri da 1.833 cc da 126 CV abbinato al cambio a doppia frizione (DCT) a sette velocità.

Prezzi

Il listino della Honda Gold Wing 2027 non è ancora stato rivelato. Il precedente Model Year partiva da poco meno di 30.000 euro.

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Listino Honda Gold Wing
AllestimentoCV / KwPrezzo
Gold Wing DCT 126 / 9229.890 €
Gold Wing Tour DCT 126 / 9238.390 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda Gold Wing visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Honda Gold Wing
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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