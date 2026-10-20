Nuova Honda CBR500R Four, arriva in Italia: 72 CV e frizione E-Clutch

Honda ha svelato un'importante novità per la sua gamma Super Sport 2027. Dopo l'introduzione del nuovo Model Year per la sua CBR600RR, la casa giapponese ha annunciato il debutto in Europa della nuova CBR500R Four. Entriamo nei dettagli.

Motore 4 cilindri in linea e tecnologia E-Clutch

La CBR500R Four sfoggia uno stile ispirato alle supersportive, con carenature dalle linee decise, doppi fari a LED con indicatori di direzione integrati e un serbatoio da 14 litri. La sportiva nasce dal'eredità della CB400 Super Four e incastonato nel telaio troviamo un motore 4 cilindri in linea da 502 cc. Di serie, c'è anche la tecnologia Honda E-Clutch. Si tratta di un moto che nasce per avvicinare nuovi motociclisti e quelli più giovani al mondo delle sportive.

Il cuore pulsante della moto è quindi un motore in grado di erogare una potenza di 72 CV (53 kW) e 47,4 Nm di coppia. Un'unità che è stata messa a punto per garantire una spinta corposa e sfruttabile lungo tutto l'arco di erogazione. Il 4 cilindri è poi in grado di allungare fino a quota 12.500 giri/min. Il propulsore può contare su alcune tecnologie raffinate come il riporto Ni-SiC delle canne dei cilindri, le punterie rivestite in DLC, le doppie prese d'aria ram-air e il sistema di aspirazione downdraft. Velocità massima di 210 km/h.

Honda CBR500R Four

Inoltre, come accennato all'inizio, la nuova CBR500R Four adotta di serie la tecnologia Honda E-Clutch. Questo significa che saranno possibili partenze, fermate e cambi di marcia senza l'utilizzo della leva della frizione. Per i possessori della patente A2, Honda mette a disposizione una versione depotenziata della moto (35 kW / 48 CV).

Ciclistica

Honda CBR500R Four adotta un telaio inedito a diamante in tubi d'acciaio. La ciclistica è invece affidata a una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm davanti, mentre dietro è presente un forcellone in alluminio. L'altezza della sella è di 780 mm, mentre il peso a vuoto dichiarato è di 189 kg. L'impianto frenante è composto da due dischi anteriori da 296 mm con pinze radiali a due pistoncini Nissin. Al posteriore troviamo un singolo disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino, e l'ABS a due canali è di serie. Gli pneumatici sono Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 x 17 all'anteriore e 160/60 x 17 al posteriore.

Honda CBR500R Four

Elettronica

La nuova sportiva della casa giapponese può contare anche su di una completa dotazione di elettronica. Infatti, il comando dell'acceleratore con tecnologia Throttle By Wire permette la gestione di tre Riding Mode predefiniti più due modalità USER, il tutto gestibile dal display TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync e presa USB-C.

Honda CBR500R Four

Colori e prezzo

La nuova Honda CBR500R Four è proposta nel colore Ignition Red con livrea Tricolour HRC e grafiche big logo Honda, oltre alla tinta Mat Ballistic Black Metallic con look total black. Il prezzo non è ancora stato comunicato.

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