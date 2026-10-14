Honda CR-V Urban Edition, solo 150 esemplari: anteprima alla Barcolana 58

Honda CR-V Urban Edition ha fatto il suo debutto pubblico in Italia in occasione della Barcolana 58, di cui la casa giapponese è Automotive Partner. Questo prestigioso palcoscenico è stato pure l'occasione per mostrare al pubblico la nuova Prelude e la HR-V Sport. La protagonista, però, è stata la CR-V Urban Edition, una serie speciale realizzata in soli 150 esemplari. Modello che si caratterizza per una serie di elementi dedicati tra cui battitacco illuminati, spoiler posteriore nero, emblemi neri, soglia bagagliaio illuminata e illuminazione LED premium del vano di carico.
Ogni esemplare, inoltre, sarà consegnato con un esclusivo portachiavi numerato, custodito all'interno di un elegante cofanetto dedicato e contraddistinto dal numero progressivo, da 1 a 150.
Un'esclusiva serie limitata
Due le versioni disponibili, Elegance 2WD e Advance AWD, un nuovo colore, Urban Grey Pearl, e una selezione esclusiva di accessori originali Honda, per accentuarne il design e l’esperienza a bordo. Questi sono gli elementi esclusi che caratterizzano questa serie speciale.
- Emblemi scuri
- Spoiler portellone nero
- Dadi cerchi neri
- Battitacco in acciaio illuminati
- Soglia bagagliaio in acciaio illuminata
- Faretti Led illuminazione portellone
- Portachiavi con numero seriale
- Travel set
Honda descrive così questa serie speciale del suo SUV ibrido.
CR-V Urban Edition non è soltanto un richiamo alla città, ma a uno stile di vita dinamico, moderno e in continuo movimento. Dal tragitto quotidiano alle occasioni di evasione, CR-V Urban Edition accompagna ogni percorso con il comfort, l'eleganza e la libertà che da sempre ne contraddistinguono il carattere.
Il motore non cambia
Sotto al cofano del SUV giapponese troviamo sempre il ben noto powertrain ibrido Honda di 2 litri di cilindrata in grado di erogare una potenza di sistema pari a 184 CV.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|CR-V 2.0 HEV 184 CV Elegance
|145 / 107
|49.900 €
|CR-V 2.0 HEV 184 CV Elegance AWD
|145 / 107
|51.900 €
|CR-V 2.0 HEV 184 CV Elegance Style
|145 / 107
|52.300 €
|CR-V 2.0 HEV 184 CV Elegance Style AWD
|145 / 107
|54.300 €
|CR-V 2.0 HEV 184 CV Advance AWD
|145 / 107
|54.900 €
|CR-V 2.0 HEV 184 CV Advance Style AWD
|145 / 107
|57.300 €
|CR-V 2.0 PHEV 184 CV Advance Tech
|145 / 107
|59.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda CR-V visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Honda CR-V
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).