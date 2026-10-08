Leapmotor sfida l’UE e non teme dazi e limiti: nel 2027 una nuova ibrida Plug-in

Leapmotor intende accelerare ulteriormente il suo piano di crescita sul mercato europeo. Per questo, come riporta Bloomberg, introdurrà nella prima metà del 2027 un nuovo modello con tecnologia ibrida Plug-in. Dopo i modelli elettrici e range extender, il costruttore cinese del Gruppo Stellantis intende offrire una vettura PHEV per provare a crescere in un segmento in cui in Europa molte case automobilistiche cinesi stanno già facendo molto bene. Il tutto senza preoccuparsi troppo dell'eventualità che Bruxelles metta dei limiti alle auto ibride importate dalla Cina.

Leapmotor non teme l'UE

Già perché come sappiamo, a Bruxelles sono preoccupati del crescente peso delle ibride cinesi sul mercato del Vecchio Continente e per questo la Commissione Europea starebbe valutando un limite massimo dei volumi delle auto ibride cinesi importate. Limite che se superato porterebbe a dazi aggiuntivi. Nulla è ancora deciso ma pare che la direzione in cui l'UE voglia muoversi sia questa.

Leapmotor, però, tira dritto e non intende cambiare i suoi piani come ha confermato a Bloomberg Michael Wu, copresidente di Zhejiang Leapmotor Technology.

Non siamo sicuri che la nuova politica dell’Ue sarà attuata, quindi procederemo indipendentemente da essa.

Un modello PHEV andrebbe a rafforzare la gamma Leapmotor in Europa. Le Plug-in piacciono, soprattutto in alcuni mercati e quindi tale modello entrerebbe in un mercato dinamico dove c'è ancora spazio per crescere.

Al momento non è chiaro di che modello si tratti. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. Trattandosi di Leapmotor, comunque, possiamo immaginare che sarà proposto sul mercato a un prezzo interessante. Non rimane che attendere maggiori informazioni.

Fonte: Bloomberg

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