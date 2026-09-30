Leapmotor C10 MY27, cosa cambia con la nuova architettura 3.5

La C10 model year 2027 cambia piattaforma elettronica e guadagna nuove assistenze alla guida. Prezzi e date non ancora comunicati.

Leapmotor aggiorna la C10 per il model year 2027. Il SUV di segmento D, che il costruttore indica come il proprio modello di punta, passa alla nuova architettura elettrica ed elettronica 3.5, che porta più connettività, un software più reattivo e più assistenze alla guida. L’aggiornamento riguarda sia la versione elettrica sia la REEV con range extender.

Versioni e autonomia

La gamma elettrica si articola su tre livelli. Sulla 69,9 kWh Pro il motore posteriore passa a 224 CV (165 kW) e la coppia sale da 320 a 360 Nm, con una velocità massima di 180 km/h. L’autonomia WLTP dichiarata è di 430 km e Leapmotor la attribuisce a una maggiore efficienza. La potenza massima di ricarica in corrente continua sale da 84 a 120 kW, e il passaggio dal 30 all’80% richiede 24 minuti.

La RWD 81,9 kWh ProMax ha un motore da 299 CV (220 kW) e 360 Nm. Lo 0-100 km/h dichiarato è di 6,8 secondi, la velocità massima di 190 km/h e l’autonomia WLTP resta di 510 km. La AWD 81,9 kWh ProMax, indicata come versione di punta, monta due motori, anteriore e posteriore, per 571 CV (420 kW) complessivi e 655 Nm di coppia massima. Scatta da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi e dichiara 460 km WLTP, mentre la velocità massima non è riportata.

La REEV sviluppa 220 CV (162 kW) e percorre fino a 145 km in modalità elettrica. Con il motore 1.5 quattro cilindri a benzina aggiornato, che funziona da generatore, l’autonomia complessiva arriva a 986 km nel ciclo WLTP.

Assistenze alla guida

Le funzioni ADAS salgono a 22 con cinque novità. Il cambio corsia automatico (ALC) sposta l’auto in base all’ambiente di guida quando, a funzione attiva, si aziona l’indicatore di direzione. L’avviso di partenza del veicolo che precede (FVDW) segnala nel traffico fermo che l’auto davanti si è rimessa in moto. L’avviso (FCTA) e la frenata (FCTB) per il traffico trasversale anteriore controllano i veicoli in avvicinamento quando si esce in avanti da un incrocio o da un parcheggio, e la frenata interviene se il guidatore non risponde all’avviso. L’indicatore della distanza laterale (SDIS) attiva sulle strade strette la telecamera a 360° e i sensori di parcheggio anteriori per tenere sotto controllo lo spazio intorno all’auto.

La C10 adotta anche il sistema 1V5R, con una telecamera frontale e cinque radar, una configurazione a fusione di sensori che amplia in modo significativo la rilevazione degli ostacoli davanti alla vettura. Con il model year 2027 si aggiungono due radar angolari anteriori e uno frontale.

Infotainment e ricarica

LEAP OS 4.0 Plus gira sul display centrale da 14,6'', con interfaccia personalizzabile, grafica 3D e visualizzazione di più applicazioni. Apple CarPlay e Android Auto sono ora wireless. L’assistente vocale con intelligenza artificiale diventa più veloce e naturale e capisce meglio le richieste. Riconosce inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano e arabo, e gestisce i comandi di veicolo, multimedia e navigazione. Nuova è la ricerca online in tempo reale, meteo e notizie comprese, che usa ChatGPT. Il sistema comprende il contesto, riconosce più richieste insieme e accetta il cambio di lingua nella stessa conversazione.

Dietro lo sportello di ricarica c’è ora un logo Leapmotor illuminato a tre colori che mostra lo stato della ricarica. È bianco con il cavo collegato e nessuna ricarica in corso, verde lampeggiante durante la ricarica e verde fisso a ricarica completata. Il blu fisso indica una ricarica programmata in partenza, quello lampeggiante una ricarica V2L. C’è anche la nuova smart key che consente l’accesso e l’avviamento della vettura senza dover utilizzare fisicamente la chiave.

Più spazio a bordo

Sulle C10 BEV il bagagliaio cresce di 27 litri e arriva a 500 litri, fino a 1.905 con i sedili abbattuti. Il nuovo doppio piano di carico regolabile si abbassa per ottenere il massimo volume oppure si alza per creare un vano nascosto sotto. Tutte le BEV hanno anche un frunk da 30 litri per i cavi di ricarica e gli oggetti piccoli. Sulla REEV la capacità passa da 400 a 440 litri e sale a 1.845 con i sedili posteriori abbattuti. I sedili posteriori si possono reclinare per viaggiare più comodi oppure abbattere del tutto, e formano così un ampio piano letto.

Life e Design

Gli allestimenti restano Life e Design, ciascuno con una dotazione arricchita. Di serie ci sono sedili anteriori a regolazione elettrica (sei regolazioni per il guidatore, quattro per il passeggero), climatizzatore automatico bizona, fari e fanali posteriori LED automatici e tetto panoramico da 2,1 m² con tendina elettrica. La Life aggiunge Keyless Go & Start avanzato, sensori di parcheggio anteriori, le 22 assistenze alla guida e CarPlay e Android Auto wireless. La Design comprende tutta la dotazione della Life e aggiunge lo specchietto retrovisore interno senza cornice e antiabbagliamento automatico, il supporto lombare elettrico a quattro vie per il guidatore e i vetri laterali anteriori con doppio strato fonoassorbente contro il rumore del vento. Sul frontale ci sono la barra LED a tutta larghezza e la nuova firma luminosa.

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