Leapmotor continua la sua scalata nel mercato italiano: 30.000 auto consegnate

Leapmotor continua a crescere velocemente in Europa e anche in Italia che sta diventando per la casa automobilistica, un mercato sempre più importante. I numeri del resto parlano molto chiaro. Leapmotor ha infatti celebrato un traguardo importante nel nostro Paese. Il marchio cinese del Gruppo Stellantis ha consegnato sul mercato italiano la vettura numero 30 mila. La consegna di questo veicolo si è tenuta presso la concessionaria Unicar di Trieste.

30.000 auto consegnate in Italia

A titolo di curiosità, l'auto che ha permesso a Leapmotor di tagliare questo traguardo è stata una Leapmotor B10 REEV, dotata di un powertrain range extender (qui la nostra prova). Si trattava, inoltre, di uno dei primi esemplari di questa versione del SUV a essere consegnati nel nostro Paese. Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo di Leapmotor in Italia e conferma il successo della strategia del marchio.

Leapmotor B10 REEV Hybrid

La progressione di Leapmotor in Italia è stata costante, consolidando così progressivamente la propria presenza sul mercato e ampliando la rete commerciale. Non possiamo poi non ricordare il boom della Leapmotor T03 che grazie alla spinta degli incentivi in questo primo periodo del 2026 è in assoluto il modello elettrico più venduto nel nostro mercato.

Con l'arrivo sul mercato di nuovi modelli come la Leapmotor B05, tutti caratterizzati da un interesse rapporto contenti / prezzo, la casa automobilistica punta ad ampliare ulteriormente il suo spazio non solo in Italia ma pure in Europa.

Piano di crescita che comprende anche l'avvio della produzione della B10 presso lo stabilimento spagnolo di Stellantis. Inoltre, la tecnologia Leapmotor sarà alla base di un SUV elettrico a marchio Opel che arriverà su strada nel 2028.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026