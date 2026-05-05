Leapmotor, crescita record ad aprile in Italia: continua il boom della T03

Stellantis ha scommesso molto su Leapmotor e i risultati premiano questa scelta con una crescita costante in Europa. In Italia, in particolare, il marchio cinese ha iniziato un 2026 con numeri ottimi, grazie sopratutto agli incentivi che hanno permesso si spingere alle stelle le vendite della piccola Leapmotor 03. Solo nel mese di aprile, la casa automobilistica ha registrato una crescita addirittura del 1.300%.

I numeri record di Leapmotor del mese di aprile

Secondo i numeri di Dataforce, lo scorso mese sono state immatricolate in Italia 4.496 Leapmotor pari appunto a una crescita record del 1.300% rispetto allo stesso periodo del 2025. Più nello specifico, la quota di mercato nel segmento delle Passenger Cars si attesta al 2,9%, in crescita di +2,7 punti percentuali rispetto ad aprile 2025. Ancora più rilevante il risultato nel canale privati, dove Leapmotor ha raggiunto una market share del 5,6%, conquistando il quinto posto assoluto e distinguendosi per il più alto mix di vendite a clienti privati del mercato, pari al 98,3%.

Tra le auto elettriche, Leapmotor è il marchio leader ad aprile 2026 con una quota del 33,5%, che sale al 51,1% nel canale privati. Sostanzialmente, un’auto elettrica su tre venduta in Italia ad aprile è di Leapmotor, che diventano una su due tra i clienti privati.

Leapmotor T03

Boom della Leapmotor T03

A consentire questi risultato la Leapmotor T03 che grazie agli incentivi continua a far registrare numeri record. Non solo è l'auto elettrica più venduta ad aprile ma è pure il terzo modello più venduto in assoluto in Italia dietro alla FIAT Panda e alla Jeep Avenger. Bene anche la nuova B10, che ad aprile si afferma come C-SUV elettrico più venduto tra i privati e si posiziona tra i sette modelli BEV più venduti complessivamente sul mercato italiano. Insomma, Leapmotor sta crescendo rapidamente in Italia e in arrivo ci sono diversi nuovi modelli interessanti che potrebbero consentire al marchio cinese di ritagliarsi uno spazio ancora maggiore.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026