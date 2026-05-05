Quali sono le auto più vendute in Italia ad aprile 2026? Ecco le classifiche

Il mese di aprile si è chiuso positivamente per il mercato auto Italia 2026 con una crescita dell'11,6%. Molto bene le elettriche, spinte ancora dagli incentivi e in forte crescita pure le Plug-in. Entrando più nel dettaglio dei risultati delle alimentazioni, ci sono state lo scorso mese 31.850 immatricolazioni di auto a benzina pari a un calo del 16,6% in termini di volumi. La quota di mercato si è fermata al 20,4%. Continua la flessione del diesel con 10.718 immatricolazioni (-22,9%) e un market share del 6,9%. Male anche il GPL con 9.549 registrazioni pari a un calo dei volumi del 14,8%. Quota di mercato nel mese di aprile pari al 6,1%. Bene come al solito le ibride con 76.808 immatricolazioni. Si tratta di una crescita del 24% con un market share del 49,1%.
Passando alle Plug-in, ci sono state 14.184 registrazioni. Crescita dei volumi pari al 75,3% e quota di mercato che è salita al 9,1%. Infine veniamo alle elettriche con 13.238 immatricolazioni. Crescita del 98,6% e quota di mercato all'8,5%. Quali sono state le auto più vendute in Italia ad aprile 2026? Ecco le classifiche.
Auto a benzina, le più vendute ad aprile 2026 in Italia
- Volkswagen T-Cross: 2.556
- Citroen C3: 2.269
- Peugeot 208: 2.235
- Opel Corsa: 2.211
- Fiat Grande Panda: 2.121
- Renault Clio: 1.546
- MG ZS: 1.321
- Kia Picanto: 1.247
- Citroen C3 Aircross: 1.191
- Audi A1: 952
Auto diesel, le più vendute ad aprile 2026 in Italia
- Mercedes GLA: 949
- Audi Q3: 879
- Volkswagen Tiguan: 773
- Alfa Romeo Tonale: 678
- Skoda Octavia: 634
- BMW X1: 478
- Mercedes Classe A: 470
- Volkswagen Golf: 466
- Peugeot 308: 449
- Audi Q2: 431
Auto ibride, le più vendute ad aprile 2026 in Italia
- Fiat Panda: 8.570
- Jeep Avenger: 3.677
- Toyota Aygo X: 3.371
- Volkswagen T-Roc: 3.045
- Toyota Yaris Cross: 2.921
- Toyota Yaris: 2.619
- MG ZS: 2.421
- Ford Puma: 2.358
- Peugeot 2008: 1.738
- Fiat 600: 1.690
Auto GPL, le più vedute ad aprile 2026 in Italia
- Dacia Sandero: 3.610
- Dacia Duster: 1.624
- Renault Captur: 1.135
- DR 6: 464
- DR 5: 365
- Kia Sportage: 356
- Dacia Jogger: 337
- Dacia Bigster: 275
- EVO 5: 263
- Kia Picanto: 203
Auto elettriche, le più vendute ad aprile 2026 in Italia
- Leapmotor T03: 4.090
- Citroen C3: 920
- BYD Dolphin Surf: 508
- Dacia Spring: 458
- Tesla Model Y: 370
- Fiat 600: 339
- Leapmotor B10: 316
- Renault Twingo: 261
- Volvo EX30: 255
- Toyota C-HR+: 253
Auto ibride Plug-in, le più vendute ad aprile 2026 in Italia
- BYD Seal U DM-i: 1.578
- BYD Atto 2 DM-i: 1.482
- Volkswagen Tiguan: 845
- BMW X1: 650
- Kia Sportage: 629
- BYD Seal 6: 542
- Jaecoo 7: 541
- Geely Starray: 526
- Toyota C-HR: 501
- Audi Q3: 491
Le auto più vendute ad aprile in Italia
- Fiat Panda: 8.571
- Jeep Avenger: 4.350
- Leapmotor T03: 4.090
- Dacia Sandero: 4.064
- MG ZS: 3.742
- Fiat Grande Panda: 3.704
- Peugeot 208: 3.558
- Citroen C3: 3.505
- Toyota Aygo X: 3.372
- Volkswagen T-Roc: 3.074