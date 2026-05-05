Quali sono le auto più vendute in Italia ad aprile 2026? Ecco le classifiche

Il mese di aprile si è chiuso positivamente per il mercato auto Italia 2026 con una crescita dell'11,6%. Molto bene le elettriche, spinte ancora dagli incentivi e in forte crescita pure le Plug-in. Entrando più nel dettaglio dei risultati delle alimentazioni, ci sono state lo scorso mese 31.850 immatricolazioni di auto a benzina pari a un calo del 16,6% in termini di volumi. La quota di mercato si è fermata al 20,4%. Continua la flessione del diesel con 10.718 immatricolazioni (-22,9%) e un market share del 6,9%. Male anche il GPL con 9.549 registrazioni pari a un calo dei volumi del 14,8%. Quota di mercato nel mese di aprile pari al 6,1%. Bene come al solito le ibride con 76.808 immatricolazioni. Si tratta di una crescita del 24% con un market share del 49,1%.

Passando alle Plug-in, ci sono state 14.184 registrazioni. Crescita dei volumi pari al 75,3% e quota di mercato che è salita al 9,1%. Infine veniamo alle elettriche con 13.238 immatricolazioni. Crescita del 98,6% e quota di mercato all'8,5%. Quali sono state le auto più vendute in Italia ad aprile 2026? Ecco le classifiche.

Auto a benzina, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

Volkswagen T-Cross: 2.556

Citroen C3: 2.269

Peugeot 208: 2.235

Opel Corsa: 2.211

Fiat Grande Panda: 2.121

Renault Clio: 1.546

MG ZS: 1.321

Kia Picanto: 1.247

Citroen C3 Aircross: 1.191

Audi A1: 952

Auto diesel, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

Mercedes GLA: 949

Audi Q3: 879

Volkswagen Tiguan: 773

Alfa Romeo Tonale: 678

Skoda Octavia: 634

BMW X1: 478

Mercedes Classe A: 470

Volkswagen Golf: 466

Peugeot 308: 449

Audi Q2: 431

Auto ibride, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

Fiat Panda: 8.570

Jeep Avenger: 3.677

Toyota Aygo X: 3.371

Volkswagen T-Roc: 3.045

Toyota Yaris Cross: 2.921

Toyota Yaris: 2.619

MG ZS: 2.421

Ford Puma: 2.358

Peugeot 2008: 1.738

Fiat 600: 1.690

Auto GPL, le più vedute ad aprile 2026 in Italia

Dacia Sandero: 3.610

Dacia Duster: 1.624

Renault Captur: 1.135

DR 6: 464

DR 5: 365

Kia Sportage: 356

Dacia Jogger: 337

Dacia Bigster: 275

EVO 5: 263

Kia Picanto: 203

Leapmotor T03

Auto elettriche, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

Leapmotor T03: 4.090

Citroen C3: 920

BYD Dolphin Surf: 508

Dacia Spring: 458

Tesla Model Y: 370

Fiat 600: 339

Leapmotor B10: 316

Renault Twingo: 261

Volvo EX30: 255

Toyota C-HR+: 253

Auto ibride Plug-in, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

BYD Seal U DM-i: 1.578

BYD Atto 2 DM-i: 1.482

Volkswagen Tiguan: 845

BMW X1: 650

Kia Sportage: 629

BYD Seal 6: 542

Jaecoo 7: 541

Geely Starray: 526

Toyota C-HR: 501

Audi Q3: 491

Le auto più vendute ad aprile in Italia

Fiat Panda: 8.571

Jeep Avenger: 4.350

Leapmotor T03: 4.090

Dacia Sandero: 4.064

MG ZS: 3.742

Fiat Grande Panda: 3.704

Peugeot 208: 3.558

Citroen C3: 3.505

Toyota Aygo X: 3.372

Volkswagen T-Roc: 3.074

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026