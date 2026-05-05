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Quali sono le auto più vendute in Italia ad aprile 2026? Ecco le classifiche

Avatar di Filippo Vendrame, il 05/05/26

2 ore fa - Boom auto elettriche e ibride: la classifica completa di aprile 2026

Tra le auto elettriche continua il boom di vendite della Leapmotor T03 grazie agli incentivi

Il mese di aprile si è chiuso positivamente per il mercato auto Italia 2026 con una crescita dell'11,6%. Molto bene le elettriche, spinte ancora dagli incentivi e in forte crescita pure le Plug-in. Entrando più nel dettaglio dei risultati delle alimentazioni, ci sono state lo scorso mese 31.850 immatricolazioni di auto a benzina pari a un calo del 16,6% in termini di volumi. La quota di mercato si è fermata al 20,4%. Continua la flessione del diesel con 10.718 immatricolazioni (-22,9%) e un market share del 6,9%. Male anche il GPL con 9.549 registrazioni pari a un calo dei volumi del 14,8%. Quota di mercato nel mese di aprile pari al 6,1%. Bene come al solito le ibride con 76.808 immatricolazioni. Si tratta di una crescita del 24% con un market share del 49,1%.

Passando alle Plug-in, ci sono state 14.184 registrazioni. Crescita dei volumi pari al 75,3% e quota di mercato che è salita al 9,1%. Infine veniamo alle elettriche con 13.238 immatricolazioni. Crescita del 98,6% e quota di mercato all'8,5%. Quali sono state le auto più vendute in Italia ad aprile 2026? Ecco le classifiche.

Auto a benzina, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

  • Volkswagen T-Cross: 2.556
  • Citroen C3: 2.269
  • Peugeot 208: 2.235
  • Opel Corsa: 2.211
  • Fiat Grande Panda:  2.121
  • Renault Clio: 1.546
  • MG ZS: 1.321
  • Kia Picanto: 1.247
  • Citroen C3 Aircross: 1.191
  • Audi A1: 952

Auto diesel, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

  • Mercedes GLA: 949
  • Audi Q3:  879
  • Volkswagen Tiguan: 773
  • Alfa Romeo Tonale: 678
  • Skoda Octavia: 634
  • BMW X1: 478
  • Mercedes Classe A: 470
  • Volkswagen Golf: 466
  • Peugeot 308: 449
  • Audi Q2:  431

Auto ibride, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

  • Fiat Panda: 8.570
  • Jeep Avenger: 3.677
  • Toyota Aygo X: 3.371
  • Volkswagen T-Roc: 3.045
  • Toyota Yaris Cross: 2.921
  • Toyota Yaris:  2.619
  • MG ZS: 2.421
  • Ford Puma:  2.358
  • Peugeot 2008: 1.738
  • Fiat 600:  1.690

Auto GPL, le più vedute ad aprile 2026 in Italia

  • Dacia Sandero: 3.610
  • Dacia Duster:  1.624
  • Renault Captur: 1.135
  • DR 6: 464
  • DR 5: 365
  • Kia Sportage: 356
  • Dacia Jogger:  337
  • Dacia Bigster: 275
  • EVO 5:  263
  • Kia Picanto: 203

Leapmotor T03

Auto elettriche, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

  • Leapmotor T03: 4.090
  • Citroen C3: 920
  • BYD Dolphin Surf: 508
  • Dacia Spring:  458
  • Tesla Model Y: 370
  • Fiat 600: 339
  • Leapmotor B10: 316
  • Renault Twingo: 261
  • Volvo EX30: 255
  • Toyota C-HR+: 253

Auto ibride Plug-in, le più vendute ad aprile 2026 in Italia

  • BYD Seal U DM-i:  1.578
  • BYD Atto 2 DM-i: 1.482
  • Volkswagen Tiguan: 845
  • BMW X1:  650
  • Kia Sportage: 629
  • BYD Seal 6: 542
  • Jaecoo 7:  541
  • Geely Starray: 526
  • Toyota C-HR: 501
  • Audi Q3:  491

Le auto più vendute ad aprile in Italia

  • Fiat Panda:  8.571
  • Jeep Avenger: 4.350
  • Leapmotor T03: 4.090
  • Dacia Sandero: 4.064
  • MG ZS: 3.742
  • Fiat Grande Panda:  3.704
  • Peugeot 208: 3.558
  • Citroen C3: 3.505
  • Toyota Aygo X: 3.372
  • Volkswagen T-Roc: 3.074
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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026
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