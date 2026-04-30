Leapmotor B03 sta arrivando, eccola su strada: foto spia e anticipazioni

Leapmotor punta a crescere non solo in Cina ma anche in Europa. Per questo, sta ampliando progressivamente la sua gamma di vetture. Tra le novità più attese in Europa c'è la nuova Leapmotor B03 che farà il suo debutto in autunno al Salone di Parigi. In Cina si chiamerà in realtà A05 e dovrebbe essere svelata a maggio. Si tratta di una compatta elettrica di segmento B che adesso è stata intercettata su strada durante una sessione di test. Il muletto appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. Non è un problema, comunque, in quanto un mesetto fa la Leapmotor A05 aveva fatto la sua comparsa all'interno del sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), un passaggio obbligato per ottenere il via libera alla vendita sul mercato cinese. Dunque, un'occasione per scoprire qualche dettaglio in più su questo modello che poi arriverà anche in Europa.

Leapmotor B03

Ecco come sarà

Le misure saranno 4.200 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.560 mm altezza, con un passo di 2.605 mm. L'aspetto richiama quello della B03X, sostanzialmente la versione crossover, con cui condividerà verosimilmente la meccanica. Rispetto alla B03X presenterà una minore altezza da terra, ruote più piccole e perderà le protezioni di plastica tipiche dei crossover.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Leapmotor B03 adotterà l'architettura Leap 3.5. Lato motorizzazioni, questo modello sarà solamente elettrico. Stando a quanto emerso dal MIIT, in Cina la vettura sarà proposta con due livelli di potenza: 95 CV e 122 CV. In tutti i casi avremo batterie LFP la cui capacità al momento non è stata resa nota. Non sappiamo nemmeno l'autonomia ma per la B03X, la casa automobilistica dichiarava 500 km anche se secondo il ciclo CLTC.

Leapmotor A05

Gli interni ancora non si sono visti. Tuttavia possiamo immaginare il solito ambiente minimalista con tasti fisici ridotti al minimo. Avremo poi la strumentazione digitale e un ampio display centrale per il sistema infotainment. Dello sviluppo della Leapmotor B03 ne sapremo probabilmente di più nel corso dei prossimi mesi prima con il debutto della A05 in Cina e poi con l'avvicinarsi del Salone di Parigi.

Foto spia: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026