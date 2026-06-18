Leapmotor vola: superata quota 1,5 milioni di auto consegnate nel mondo

Per Stellantis, l'investimento in Leapmotor è stato molto positivo e lo dimostrano i numeri della casa automobilistica cinese che sta crescendo molto rapidamente. Leapmotor ha infatti annunciato che le sue consegne globali hanno superato quota 1,5 milioni. Numeri alla mano, la sua progressione è stata davvero impressionante.

I numeri della crescita di Leapmotor

Le prime consegne sono iniziate nel giugno del 2019. Da allora, la crescita ha costantemente accelerato. Il marchio cinese ha tagliato il traguardo delle 500.000 consegne cumulative nell'ottobre 2024 per poi arrivare a un milione l'anno successivo. Solo nel maggio 2026, Leapmotor ha stabilito un nuovo record mensile con 81.569 consegne a livello globale, con un aumento dell'81% rispetto all'anno precedente. Adesso, è arrivato il traguardo di 1,5 milioni di vetture vendute a livello globale.

Gli obiettivi di crescita sono molto ambiziosi. Solo per l'intero 2026, Leapmotor si aspetta di consegnare 1 milione di auto. Nello specifico, parliamo di 850.000 - 900.000 unità destinate al mercato interno cinese e di 100.000 - 150.000 unità per i mercati internazionali.

Leapmotor B05: la prova

Espansione internazionale

La strategia di prodotto dell'azienda per quest'anno si concentra su un mix equilibrato: i nuovi modelli contribuiranno per il 40%, mentre quelli già esistenti, per la restante parte. Sul mercato interno, Leapmotor continua a puntare sui modelli della serie C, con un prezzo compreso tra 120.000 e 250.000 yuan (15.300-32.000 euro). Contestualmente, i modelli della gamma A, entry-level, con prezzi tra 60.000 e 120.000 yuan (7.700 e 15.400 euro), sono pensati per incrementare i volumi di vendita.

Leapmotor punta molto in alto e intende continuare il suo piano di espansione internazionale. Con attività già presenti in oltre 40 Paesi e regioni e una rete globale di oltre 2.000 punti vendita, il marchio ha raggiunto la redditività nel suo business internazionale. Molto bene in Italia dove ha iniziato un 2026 davvero alla grande grazie alla spinta degli incentivi (boom della Leapmotor T03).

Per ridurre ulteriormente i dazi di importazione e i costi logistici, Leapmotor sta adottando una strategia di doppia produzione ''Europa + Sud-est asiatico''. Non possiamo non ricordare, al riguardo, che Leapmotor produrrà le sue auto anche in Spagna.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026