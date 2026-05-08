Opel, tecnologia Leapmotor per il nuovo SUV elettrico. Sarà prodotto in Spagna

Stellantis e Leapmotor hanno deciso di ampliare la loro partnership strategica e una delle novità in arrivo è particolarmente importante. Se ne era già parlato un po' di tempo fa quando erano emerse alcune indiscrezioni. Si tratta dell'introduzione sul mercato di un nuovo SUV elettrico basato sulla piattaforma di Leapmotor a marchio Opel. Adesso non sono più rumors in quanto è arrivata l'ufficialità.

Tempo di sviluppo inferiore ai 2 anni

In passato si parlava di un modello basato sulla Leapmotor B10. Al riguardo non è stato nulla di preciso. Tuttavia, Opel ha raccontato alcuni dettagli generali del nuovo SUV che sarà di segmento C e che sarà venduto accanto a Opel Grandland, Frontera e Mokka. Dunque, non andrà a sostituire uno degli attuali SUV della casa automobilistica.

Il SUV sarebbe progettato e creato da noi alla Opel di Rüsselsheim e sviluppato da team internazionali situati in Germania e Cina. La partnership con Leapmotor dovrebbe consentire un tempo di sviluppo inferiore a due anni. Con questo, Opel sta pianificando un ulteriore passo importante nello sviluppo di veicoli elettrici all'avanguardia e accessibili per i nostri clienti.

Così si è espresso il CEO di Opel, Florian Huettl. Dunque, grazie alla tecnologia della casa automobilistica cinese, lo sviluppo del nuovo modello sarà molto rapido e richiederà meno di due anni. La tecnologia, intesa come piattaforma e batterie, sarà quella di Leapmotor ma il design sarà sviluppato da Opel che si occuperà anche dell'esperienza di bordo e dell'ingegneria del telaio. Fornirà anche la tecnologia di illuminazione.

Il nuovo modello potrà contare sulla rete produttiva Stellantis in Europa e sarà prodotto a Saragozza, in Spagna. Sarà solo elettrico? Al momento parrebbe di si ma visto quanto propone Leapmotor, non è detto che poi non arrivi anche una versione rage extender. Parlare delle specifiche è oggi troppo presto e quindi non si può fare altro che attendere novità.

In arrivo anche altri modelli?

Nel comunicato si parla del ''primo prodotto derivante dalla prevista partnership ampliata Stellantis-Leapmotor''. Ne arriveranno altri? Effettivamente, alcuni precedenti rumors parlavano addirittura della tecnologia Leapmotor utilizzata anche per altri modelli, addirittura per una vettura a marchio Alfa Romeo. Vedremo... Intanto, comunque, si parte con un C-SUV Opel.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026