Leapmotor continua a crescere in Europa: quasi 100 mila auto sbarcate dalla Cina

Leapmotor e Gruppo Grimaldi rafforzano l’intesa per migliorare trasporto, distribuzione e gestione della supply chain delle auto elettriche in Europa

Leapmotor sta crescendo velocemente in Europa e come abbiamo visto di recente, il suo rapporto con Stellantis si sta facendo sempre più stretto. Negli ultimi 18 mesi, sono sbarcate in Europa quasi 100 mila Leapmotor di cui 20 mila destinate al mercato italiano nel periodo gennaio-marzo 2026. Il tutto è stato possibile grazie a 15 traversate nel primo trimestre del 2026 che hanno permesso di collegare la Cina con diversi porti di ingresso europei (Anversa, Portbury, Valencia, Vigo, Setúbal, Livorno, Civitavecchia e Gioia Tauro). Leapmotor si è avvalsa della collaborazione del Gruppo Grimaldi che ha gestito la logistica.

Con l'obiettivo di crescere ancora più velocemente, il marchio cinese ha deciso di ampliare ulteriormente la sua partnership con il Gruppo Grimaldi per espandere la logistica avanzata in tutta Europa.

Leapmotor

Una nuova logistica avanzata per crescere più rapidamente in Europa

Il programma si avvale della flotta di nuova generazione di navi portacontainer per auto e camion (PCTC) del Gruppo Grimaldi. Queste navi rappresentano una parte di un importante investimento in 17 nuove navi portacontainer, ognuna con una capacità superiore a 9.000 CEU (unità equivalenti a veicoli).

Oltre al transito marittimo, la partnership tra le due aziende si basa sulla piattaforma logistica integrata di Grimaldi e su significativi investimenti infrastrutturali. Queste strutture, che includono hub chiave in Italia e ulteriori sedi strategiche in tutta Europa, svolgono un ruolo centrale a supporto dell'operazione. Al centro dell'iniziativa si trova la capacità avanzata di Leapmotor di progettare e orchestrare la logistica, consentendo all'azienda di gestire volumi crescenti e una maggiore complessità operativa.

Programma che è strutturato in 3 pilastri principali: pianificazione e sincronizzazione end-to-end della catena di fornitura; coordinamento integrato della catena di approvvigionamento; disciplina operativa e miglioramento continuo. Gestire al meglio l'aspetto della logistica sarà molto importante per la crescita del marchio in Europa come evidenzia Alessandro Furnò, Vicepresidente Global Supply Chain & Purchasing di Lepmotor International.

La nostra capacità di gestire un ecosistema così complesso, supportata da un partner affidabile come il Gruppo Grimaldi, è un elemento fondamentale del nostro successo commerciale. Questa partnership garantisce che le nostre capacità logistiche si evolvano di pari passo con la nostra tecnologia, consolidando la nostra posizione nel mercato europeo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026