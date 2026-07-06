Leapmotor B03X, ordini aperti in Europa. Ecco quanto costa

Leapmotor ha aperto gli ordini della B03X (nota in patria come Leapmotor A10) in Europa, e la prima cifra che salta all'occhio è il prezzo. Nel Vecchio Continente, così come immaginato nelle previsioni delle scorse settimane, il crossover costerà 24.900 euro. Un prezzo volutamente sotto la soglia dei 25.000 euro.

Un B-SUV pensato per la città

La B03X misura 4.270 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza e 1.635 mm di altezza, con un passo di 2.605 mm. Numeri che la collocano nel cuore del segmento B, tra utilitarie e SUV compatti veri e propri. Leapmotor la definisce ''Smart Urban Crossover'', puntando sull'equilibrio tra ingombri contenuti e abitabilità da vettura più grande.

L’abitacolo punta su un approccio minimalista. Ci sono sedili posteriori pieghevoli e un pianale di carico piatto pensato per adattarsi sia all’utilizzo quotidiano sia al tempo libero. L'esperienza di bordo è comandata da Leap OS 4.0. Si tratta del sistema operativo di Leapmotor che gestisce connettività, integrazione con lo smartphone e controllo remoto del veicolo.

Due batterie per un’autonomia minore rispetto alle previsioni

Qui arriva il dato “dolente”. Un dato che potrebbe cambiare le valutazioni rispetto a quanto ipotizzato nei mesi scorsi. La B03X sarà disponibile con due batterie LFP ad alta densità: una da 39,8 kWh (per 292 km di autonomia secondo il ciclo WLTP) e una da 53 kWh (che arriva a 382 km di autonomia). Le stime precedenti, basate sulla conversione dal ciclo cinese CLTC (dichiarato fino a 505 km), avevano ipotizzato per la versione più capiente un’autonomia europea superiore ai 400 km. Il divario tra le due omologazioni si è dunque rivelato più ampio del previsto, ricordando quanto sia azzardato tradurre automaticamente i dati CLTC in equivalenti WLTP.

Entrambe le batterie usano l’architettura CTC2.0 Plus, tecnologia cell-to-chassis che integra le celle direttamente nella struttura per ottimizzare peso e spazio. La ricarica rapida in corrente continua porta la batteria dal 30 all'80% in circa 16 minuti.

Sul fronte della meccanica, la B03X monta un solo motore elettrico sull'asse anteriore da 145 kW (197 CV) e 200 Nm di coppia, per una velocità massima di 160 km/h e uno scatto 0-100 km/h in 8,6 secondi. La gamma si articola su due allestimenti, LIFE e DESIGN, la stessa impostazione già vista sulla B10, pensata per semplificare la scelta d'acquisto senza disperdersi in troppe configurazioni.

Per il marchio cinese la B03X rappresenta il primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma e un banco di prova per capire quanto la strategia dei prezzi aggressivi possa funzionare anche fuori dalla Cina.

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