Leapmotor T03 Van, con l'Ecobonus il prezzo crolla a 5.900 euro per i professionisti

Non ci saranno nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Tuttavia, con il DPCM del 10 giugno 2026, il Governo italiano ha comunque deciso di introdurre un Ecobonus destinato ai Veicoli Commerciali Leggeri a basso impatto ambientale. Complessivamente, sono stati stanziati 40 milioni di euro di cui il 40% è destinato ai veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o Fuel Cell ad idrogeno. Incentivi che sono rivolti solamente alle Piccole e Medie Imprese che svolgono attività di trasporto di beni in conto proprio o in conto terzi e acquistano, anche tramite locazione finanziaria, un veicolo commerciale nuovo.

In tale contesto si inserisce Leapmotor che ha deciso di lancia un'offerta sulla piccola Leapmotor T03 in versione Van. Grazie all'Ecobouns 2025, c'è stato un vero e proprio boom di vendite, tanto che oggi la T03 è l'auto più venduta in Italia nei primi mesi del 2026. La casa automobilistica cinese ha quindi deciso di replicare l'offerta anche per il modello Van, sfruttando i nuovi incentivi.

La Leapmotor T03 Van con gli incentivi: quanto costa?

Entrando nel dettaglio, con una Massa Totale a Terra pari a 1.505 kg, il modello rientra nella fascia incentivata che prevede, in presenza della rottamazione di un veicolo della stessa categoria fino a Euro 4, un contributo statale di 8.000 euro. Leapmotor T03 Van parte da 14.590 euro più IVA. Togliendo l'incentivo statale con rottamazione pari a 8.000 euro e il contributo Leapmotor di 690 euro più IVA, la vettura arriva così a costare 5.900 euro più IVA. Per i veicoli commerciali elettrici la rottamazione non è obbligatoria, ma consente di accedere al contributo massimo previsto.

Leapmotor T03 Van

Specifiche tecniche

Leapmotor T03 Van può contare su di un motore da 95 CV alimentato da una batteria da 37,3 kWh, che garantisce fino a 256 km di autonomia WLTP. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di appena 3,62 metri, consentono di muoversi agilmente anche nei contesti urbani, mentre il vano di carico da 657 litri assicura la versatilità necessaria per il lavoro.

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Pubblicato da Redazione, 30/06/2026