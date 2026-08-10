Leapmotor, le novità in arrivo in Italia entro fine 2026

Leapmotor sta crescendo rapidamente in Europa. In Italia in particolare ha ottenuto risultati davvero importanti in questa prima parte del 2026 grazie alle vendite della T03 che è stata spinta dagli incentivi. La gamma della casa automobilistica cinese che possiamo considerare come uno dei marchi di Stellantis è sempre più ampia e i nuovi arrivi serviranno a dare un nuovo impulso alle vendite di questo marchio. Entra la fine del 2026 arriveranno sul mercato nuovi modelli Leapmotor che offriranno ancora una volta un interessante rapporto contenuti/prezzo. Quali sono?

Leapmotor B03

Leapmotor B03

In Cina si chiama A05, mentre da noi è stato scelto il nome di B03. Si tratta di una nuova hatchback di segmento B che misura 4.175 mm di lunghezza, con una larghezza di 1.790 mm, un'altezza di 1.560 mm e un passo di 2.605 mm. L'abitacolo offre uno stile minimalista con i pulsanti fisici ridotti al minimo. Non mancherà, ovviamente, la tecnologia. Salendo a bordo troveremo un quadro strumenti digitale da 8,9 pollici e un sistema infotainment da 14,6 pollici alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8295. Parte della dotazione anche un pad per ricarica wireless per smartphone e ad altri equipaggiamenti dedicati al comfort. Lo spazio per i bagagli? 474 litri ma si potrà salire a 1.308 battendo gli schienali dei sedili posteriori.

I motori? Leapmotor B03 è un modello 100% elettrico. In Cina, la compatta elettrica sarà disponibile con due livelli di potenza, 95 CV e 122 CV, abbinati a batterie da 40 kWh e 53 kWh. L'autonomia è fino a 510 km ma secondo i ciclo cinese CLTC molto più generoso di quello WLTP. In Europa debutterà entro fine anno a un prezzo che si preannuncia concorrenziale.

Leapmotor B03X

Leapmotor B03X

Di lei sappiamo già tutto, anche i prezzi ma nelle concessionarie arriverà solo tra un po'. Le misure sono 4.270 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza e 1.635 mm di altezza, con un passo di 2.605 mm. Anche in questo caso abitacolo minimalista dove non mancano gli ampi schermi. Troviamo quindi un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e un display centrale da 14,6 pollici per il sistema infotainment ovviamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il bagagliaio offre 510 litri di capacità ma si può arrivare fino a 1.545 litri abbattendo i sedili posteriori.

Due le motorizzazioni offerte. La prima da 177 CV in abbinamento a una batteria da 39,8 kWh per un'autonomia di 292 WLTP. La seconda da 197 CV con batteria da 53 km per una percorrenza di 382 km secondo il ciclo WLTP. Entrambe sono del tipo LFP. Modello di segmento B che per autonomia è pensato prevalentemente per la città e per qualche piccolo giretto fuori porta.

I prezzi? Leapmotor B03X parte da 24.900 euro.

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