Dalla Cina all'Europa, da A05 a B03: arriva la compatta elettrica di Leapmotor

La cinese Leapmotor amplia la propria gamma con la nuova A05, destinata ad arrivare anche sui mercati internazionali con la denominazione B03.

Dalla A05 alla B03

Il modello nasce come versione hatchback del SUV A10/B03X (scopri Leapmotor B03X) e riprende gran parte delle soluzioni estetiche già viste sul compatto modello a ruote alte. Le due vetture condividono infatti lo stesso linguaggio stilistico, con gruppi ottici a LED, paraurti dalle forme simili e linee morbide della carrozzeria. La variante a due volumi si distingue invece per il tetto più filante, un'impostazione più bassa e l'assenza delle protezioni in plastica presenti sul SUV.

Leapmotor A05/B03: l'elettrica si prepara al debutto anche in Europa con assistenti evoluti

Dimensioni e tecnologia

La nuova compatta cinese misura 4.175 mm di lunghezza, con una larghezza di 1.790 mm, un'altezza di 1.560 mm e un passo di 2.605 mm. Tra gli elementi tecnici più interessanti figura il sensore LiDAR installato sul tetto come optional.

Infatti, se da un lato una casa di primo piano come Volvo abbandona questa sofisticata tecnologia (leggi l’articolo), dall’altro debutta un'utilitaria a corrente che la porta a bordo. Secondo il costruttore, il sistema permette di supportare la navigazione assistita da parcheggio a parcheggio, oltre a funzioni dedicate alla memoria di sosta e all'assistenza durante la guida autostradale. Nell'abitacolo trovano spazio un quadro strumenti digitale da 8,9 pollici e l'infotainment da 14,6 pollici con processore Qualcomm Snapdragon 8295, insieme alla ricarica wireless per smartphone e ad altri equipaggiamenti dedicati al comfort.

Leapmotor A05/B03: arriva con due potenze di 95 o 123 Cv e batteria da 40 o 53 kWh

Motorizzazioni e prezzo atteso

La compatta elettrica sarà disponibile con due livelli di potenza, 95 CV e 123 CV, abbinati a batterie da 40 kWh e 53 kWh. Il costruttore dichiara autonomie nel ciclo CLTC rispettivamente di 405 e 510 chilometri. In Cina il listino non è stato ancora ufficializzato, ma le stime indicano un prezzo d'ingresso di circa 6.500 euro.

Dopo il lancio sul mercato cinese, il modello europeo dovrebbe contribuire ad ampliare la presenza di Leapmotor a livello più ampio grazie alla collaborazione con Stellantis. Considerando il posizionamento del crossover della stessa famiglia, il prezzo della futura versione europea potrebbe partire da meno di 25.000 euro.

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