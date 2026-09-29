Nuova Leapmotor B03X: prova del B-SUV elettrico da 19.900 euro

Nuova Leapmotor B03X: fino a 382 km di autonomia, Gigabox da 105 litri e prezzo di lancio da 19.900 €. Prova e scheda tecnica

Molto compatta ma incredibilmente spaziosa, la nuova Leapmotor B03X sfata il mito che vuole le auto elettriche molto più costose delle vetture a motore termico. Con lo sconto di lancio e le promozioni previste dalla casa, il prezzo di partenza scende a 19.900 euro. Vediamo insieme che cosa ha da offrire questo nuovo urban crossover elettrico.

Leapmotor B03X, il frontale

Lunga 4,27 metri, la Leapmotor B03X si presenta con le proporzioni tipiche di un Urban SUV di segmento B. Il design è estremamente pulito e moderno: il frontale è dominato da linee tondeggianti e morbide, rese più aggressive dai gruppi ottici a LED dal taglio accigliato.

La fiancata appare levigata e trae slancio dal terzo montante verniciato a contrasto, che dona all'insieme un suggestivo effetto tetto sospeso (o flottante).

Gli unici elementi di rottura sono le modanature in nero opaco, di chiaro gusto off-road, che sottolineano il sottoporta e gli archi dei passaruota. Essenziale e neutro il posteriore, impreziosito e reso dinamico dai fanali compatti che, quando si illuminano, creano la caratteristica firma luminosa ''smile effect''.

Leapmotor B03X, luci posteriori

Salendo a bordo, il passo di 2,61 metri assicura un’abitabilità interna insospettabile. Seduti in seconda fila si gode di abbondante spazio per le gambe (con ben 947 mm a disposizione) e anche la larghezza per le spalle e l'altezza sopra la testa risultano particolarmente generose.

Il pavimento completamente piatto non solo agevola l'accoglienza del quinto passeggero, ma permette di sfruttare la seconda fila come un'ulteriore zona di carico, grazie alle sedute sollevabili in stile ''cinema'' (soluzione che ricorda i celebri Magic Seats Honda).

Ci si potrebbe aspettare un bagagliaio sacrificato, e invece la capacità di carico è un punto di forza: la volumetria minima con cinque posti in uso è di ben 510 litri, che sale fino a 1.605 litri reclinando gli schienali posteriori.

La vera chicca si trova nel doppio fondo del vano bagagli: un pozzetto chiamato Gigabox. Si tratta di uno scomparto impermeabile, lavabile e dotato di tappo di scarico (sulla falsa riga del MegaBox di Ford). Ha un volume di 105 litri - ed è compreso nei 510 litri totali - ma rappresenta una soluzione ideale per trasportare oggetti molto alti (come piante da appartamento) o particolarmente sporchi (scarponi da trekking infangati o mute da sub ancora bagnate).

Leapmotor B03X, volante e strumentazione

Qualità percepita e comandi

L'abitacolo si distingue per un'impostazione minimalista, dove la quasi totalità dei comandi è concentrata nel display touch da 14,6 pollici posizionato al centro della plancia.

Il sistema operativo Leap OS 4.0 Plus (spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8155) richiede un minimo di apprendimento per orientarsi tra le pagine dei menu, poiché alcune icone chiave — come l'accesso alla home, il navigatore o la regolazione del climatizzatore — presentano dimensioni piuttosto contenute. Piuttosto compatti anche i font del quadro strumenti digitale da 8,8 pollici collocato di fronte al guidatore.

Molto buona la qualità percepita, con rivestimenti in materiali morbidi che ricoprono sia i pannelli porta anteriori sia quelli posteriori fino alla linea di seduta. Gli assemblaggi mostrano una buona solidità strutturale: le dita incontrano quasi sempre superfici piacevoli e, anche sollecitando i componenti dell'abitacolo, non emergono scricchiolii.

Le uniche vere rinunce di un allestimento altrimenti ricco sono la mancanza delle tasche sul retro dei sedili anteriori e l'assenza del portellone posteriore elettrico.

Il test della Leapmotor B03X

Alla guida, la Leapmotor B03X offre tutte le caratteristiche tipiche delle moderne auto elettriche: erogazione fluida, risposta istantanea dell'acceleratore e un ottimo comfort acustico complessivo. La ripresa è brillante, in particolare selezionando la modalità di guida Sport, la più reattiva tra le tre disponibili.

Pronta nell'inserimento e precisa nei cambi di direzione, la vettura sfoggia un assetto ben tarato sulle preferenze europee, superiore a quello di molte concorrenti cinesi di pari segmento: la joint venture con Stellantis (che detiene il 51% del brand) evidenzia i suoi benefici proprio nella messa a punto della dinamica di veicolo, oltre che nella capillarità delle concessionarie e dei centri assistenza.

I comandi hanno il giusto peso e il pedale del freno offre una risposta potente e ben modulabile. Lo sterzo, pur senza raggiungere livelli estremi di comunicatività, trasmette un feedback sufficiente sulle asperità del fondo stradale, risultando decisamente più piacevole rispetto ai comandi troppo leggeri e artificiali di altri modelli.

Le prestazioni sono vivaci: lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 8,6 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 160 km/h per tutte le versioni, con un valore di coppia massima di 200 Nm.

Le differenze risiedono nella potenza del motore elettrico e nella capacità della batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato). La versione da 39,8 kWh ha una potenza di 176 CV (130 kW) e un'autonomia WLTP fino a 292 km.

La versione da 53,0 kWh alza l'asticella fino a 197 CV (145 kW) e 382 km di autonomia WLTP. Grazie all'architettura di ricarica rapida (2.5C), per entrambe le versioni il passaggio dal 10% all'80% della carica richiede circa 21 minuti in corrente continua (dal 30% all'80% in soli 16 minuti).

Motore elettrico Potenza 176/197 CV Coppia 200 Nm Cambio rapporto fisso Trazione anteriore Velocità 160 km/h Da 0 a 100 km/h 8,6 secondi Dimensioni 4,27 x 1,81 x 1,64 m Bagagliaio da 510 (105 litri di Gigabox) a 1.605 litri Batteria 39,8/53 kWh Autonomia WLTP 292/382 km Ricarica max 10-80% 21 minuti Prezzo da 24.900 euro

Al momento del debutto, sulla Leapmotor B03X è attiva una promozione di lancio che vale fino a 5.000 euro su tutte le versioni, portando il prezzo d'attacco a 19.900 euro, e prevede anche formule finanziarie con rate da 129 euro al mese.

Il listino prezzi ufficiale (senza promozioni) si articola in due allestimenti principali:

Leapmotor B03X Life (39,8 kWh - 176 CV) : a partire da 24.900 euro . Comprende già climatizzatore automatico, fari LED, 7 airbag, ADAS di Livello 2, display da 14,6'', strumentazione da 8,8'' e connettività Apple CarPlay / Android Auto wireless.

Leapmotor B03X Life (53,0 kWh - 197 CV) : proposta a 27.400 euro , aggiunge la batteria maggiorata e i cerchi in lega da 18 pollici.

Leapmotor B03X Design (53,0 kWh - 197 CV): top di gamma a 29.400 euro. Arricchisce la dotazione con sedili in ecopelle (anteriori riscaldabili e con regolazione elettrica lato guida), telecamere a 360 gradi, sensori di parcheggio anteriori, impianto audio premium a 12 altoparlanti, luci ambiente e specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.

Non è previsto un listino di optional a-la-carte: occorre quindi individuare fin da subito la versione ideale. Sebbene l'allestimento Life da 53 kWh rappresenti sulla carta la scelta più equilibrata, i dati raccolti mostrano che circa il 70% dei clienti preferisce orientarsi sul top di gamma Design. Tu quale sceglieresti?

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