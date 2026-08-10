JAS Tensei, la Honda NSX di Pininfarina svela gli interni (e la data di presentazione)

La JAS Tensei di Pininfarina si mostra nella sua veste definitiva. Il progetto, nato sulla base della Honda NSX di prima generazione, svela per la prima volta anche gli interni e si prepara al debutto mondiale al Salone dell'Auto di Parigi, dove l'esemplare numero 001 sarà esposto accanto alla Honda Prelude HRC Concept.

Una NSX degli anni '90 rinata in chiave contemporanea

JAS Tensei by Pininfarina, l'abitacolo

Il progetto nasce da una base tecnica ben precisa, ovvero quella della Honda NSX di prima generazione. La versione originale è stata lanciata nel 1990 e Pininfarina ha deciso di reinterpretarla attraverso una carrozzeria completamente nuova, realizzata interamente in fibra di carbonio. JAS Motorsport, la squadra corse milanese partner storico di Honda dal 1998, cura la parte tecnica e produttiva, integrando soluzioni derivate direttamente dall'esperienza motorsport dell'azienda, attiva nel settore da oltre trent'anni.

JAS Tensei by Pininfarina, i sedili

Il nome Tensei (che in giapponese significa “rinascita) riassume bene lo spirito dell'operazione. Non si tratta di un semplice restomod, ma di una reinterpretazione radicale che mantiene fede al DNA della NSX originale pur ridisegnandone quasi ogni elemento, compreso il passo allungato, lo sbalzo posteriore ridotto, la carreggiata più ampia e le ruote di dimensioni maggiori.

Il primo sguardo agli interni

JAS Tensei by Pininfarina, la vista dal sedile passeggero

Fino ad oggi, il progetto della JAS Tensei di Pininfarina si era mostrato solo attraverso immagini degli esterni. Le nuove immagini svelano per la prima volta l'abitacolo, sviluppato da JAS in collaborazione con un partner selezionato tra i più qualificati del settore. Il cockpit è costruito attorno al guidatore, con linee tese ed essenziali che privilegiano la centralità dell'esperienza di guida rispetto a qualsiasi concessione decorativa superflua.

Il contrasto tra superfici nere e accenti rossi definisce l'identità visiva dell'abitacolo, accompagnato da sedili sportivi integrati, dettagli metallici scolpiti e materiali tecnici di alta qualità. Per chi sceglierà di ordinare una Tensei, la personalizzazione sarà molto ampia. JAS Motorsport parla di centinaia di combinazioni possibili tra colori, materiali e finiture.

Il debutto a Parigi

JAS Tensei by Pininfarina, gli interni

Parallelamente alla pubblicazione delle immagini dell’abitacolo è stata comunicata anche la data della presentazione al pubblico. Bisognerà attendere l’autunno (precisamente dal 12 al 18 ottobre) quando ci sarà il Salone dell'Auto di Parigi, presso il centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles. L'esemplare numero 001 della JAS Tensei sarà esposto all'interno dell'area “Ultimate Supercar Garage”, accanto alla Honda Prelude HRC Concept, che aveva già raccolto grande attenzione al Festival of Speed di Goodwood.

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