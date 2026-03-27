Tra mare e strada: Rolls-Royce Cullinan Yachting interpreta il lusso nel mondo della nautica

Quattro esemplari unici del SUV inglese che uniscono lusso su misura, materiali pregiati e design esclusivo per un'ispirazione con i contorni del mare e dei grandi yacht

La Rolls-Royce Cullinan Yachting rappresenta un’interpretazione esclusiva del concetto di SUV di lusso.

Rolls-Royce Cullinan Yachting: il SUV ispirato al mare

Realizzato in soli quattro esemplari, ciascuno destinato a un cliente selezionato, questa serie speciale celebra il legame storico del marchio con il mondo della nautica (guarda un’altra RR Cullinan limited edition). Ogni esemplare è associato a un punto cardinale – Nord, Sud, Est e Ovest – che guida l’identità stilistica e cromatica.

Rolls-Royce Cullinan Yachting: il SUV britannico ispirato al mondo della nautica di lusso

Design Bespoke: arte e artigianalità

Il progetto Cullinan Yachting valorizza la filosofia su misura di Rolls-Royce (guarda la homepage di RR) attraverso dettagli unici e lavorazioni artigianali. Gli interni presentano superfici in teak, materiale tipico degli yacht, e una plancia decorata a mano che raffigura la scia di un tender in movimento. Questo elemento artistico, sviluppato dopo mesi di sperimentazione, utilizza tecniche di aerografia e lavorazione manuale per creare un effetto dinamico e realistico. La direzione della scia riflette l'orientamento di ogni vettura – Nord, Sud, Est o Ovest – garantendo che ogni auto sia un vero pezzo unico.

La finitura Piano Milori Sparkle, un blu intenso ispirato alle acque della Costa Azzurra, contribuisce a definire un ambiente raffinato e coerente con il tema della nautica.

Rolls-Royce Cullinan Yachting: interni su misura e l'iconico cielo stellato

Interni su misura: comfort e identità

L’abitacolo combina pelle bianco artico e blu navy con dettagli personalizzati. I sedili presentano un motivo a cordame cucito a mano, che richiama le tecniche tradizionali della nautica. Anche elementi come le soglie illuminate e i monogrammi contribuiscono a rafforzare l’identità esclusiva di ciascun esemplare.

Tra le caratteristiche principali:

utilizzo di teak a poro aperto in più zone dell’abitacolo

inserti in legni pregiati assemblati manualmente

ricami ispirati alle corde nautiche

finiture personalizzate per ogni cliente

Rolls-Royce Cullinan Yachting: la finitura sulla carrozzeria con i quattro punti cardinali

Starlight Headliner: il cielo del Mediterraneo

Il celebre cielo stellato di Rolls-Royce viene reinterpretato con un motivo ispirato ai venti del Mediterraneo. Fibre ottiche statiche e animate creano un effetto visivo dinamico, trasformando l’esperienza a bordo in un viaggio immersivo tra cielo e mare.

Rolls-Royce Cullinan Yachting: quattro esemplari per quattro identità differenti

Quattro identità, un unico concetto di lusso

Ogni Cullinan Yachting si distingue anche all’esterno, con colorazioni specifiche per ciascun punto cardinale. Dettagli come il motivo a bussola dipinto a mano e i cerchi da 22 pollici lucidati completano un progetto che unisce eleganza, precisione e coerenza stilistica.

Con Cullinan Yachting, il SUV di lusso si evolve in un’opera d’arte su misura, capace di fondere tradizione automobilistica e cultura nautica in un’unica visione.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/03/2026