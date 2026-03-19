Rolls-Royce fa un passo indietro: strategia più flessibile fra transizione e tradizione

C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui Rolls-Royce prometteva un futuro elettrico ai suoi clienti. Ebbene, dopo pochi anni, a quanto pare, i suoi clienti preferiscono le coccole di un delicato ma vigoroso V12 a benzina. E quando i tuoi clienti spendono 300-400 mila euro o più per un'auto, tendi ad ascoltarli.
Strategia rivista per il futuro
Preso atto di tale richiesta, l’iconica casa britannica (guarda la homepage di Rolls-Royce) ricalibra la propria strategia industriale, allontanandosi da un passaggio totale all’elettrico entro il 2030. Il costruttore continuerà a produrre modelli a benzina, rispondendo alle preferenze di una clientela esclusiva che non vuole rinunciare al fascino del motore tradizionale.
Rolls-Royce: strategia elettrificazione 2030 rivista e il V12 come quello della Cullinan rimane
Il ruolo centrale del V12
Al centro della decisione resta proprio il motore V12, simbolo storico del brand e parte integrante dell’esperienza di guida. Il suono e la fluidità di questo motore rappresentano un elemento distintivo che i clienti continuano a richiedere, soprattutto nel segmento ultra-lusso.
Le parole di Chris Brownridge
A chiarire la posizione è l’amministratore delegato Chris Brownridge:
''Per ogni cliente che apprezza un veicolo elettrico, ce n'è uno che non lo apprezza. Riconosciamo che alcuni clienti preferirebbero un motore V12. Il V12 fa parte della nostra storia”. Questa dichiarazione evidenzia come la domanda di elettrificazione non sia uniforme tra gli acquirenti del marchio inglese.
Noi aggiungiamo che fa parte anche dell'esperienza di guida. Chi acquista una Rolls-Royce non è interessato ai tempi sul giro o alla velocità di accelerazione. Desidera fluidità, presenza e quell'inconfondibile fruscio che solo un grande motore a combustione può offrire.
Rolls-Royce: il motore V12 fa parte della storia della casa e i clienti lo vogliono ancora
Elettrificazione sì, ma senza fretta
La presenza di modelli con motore elettrico, come la Spectre, (guarda R-R Spectre) dimostra che la Rolls-Royce non abbandona l’innovazione. Tuttavia, l’approccio resta graduale, con una coesistenza tra soluzioni elettriche e motorizzazioni a benzina.
Rolls-Royce: la Spectre fa da apripista a futuri modelli elettrici del costruttore inglese
Normative e flessibilità produttiva
Anche il contesto normativo incide sulle scelte: obiettivi meno stringenti nei mercati chiave permettono maggiore libertà. Grazie alla produzione su misura, il marchio può adattarsi alle richieste reali senza vincoli rigidi, mantenendo un equilibrio tra tradizione e futuro.