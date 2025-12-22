Da icona british a show car di Dubai: la Rolls-Royce Dawn trasformata con il tuning

La preparazione di una Rolls-Royce Dawn, probabilmente, così non l’avevate ancora vista. Arriva da Dubai (e dove se non da lì?) ed è opera di una factory poco conosciuta dalle nostre parti, la Venuum (guarda la homepage di Venuum). Partiamo subito col dire che, secondo noi, i fondatori Charles Rolls e Henry Royce potrebbero avere qualcosa da ridire, ma tant'è.

Se avete mai desiderato che la vostra decappottabile da sei cifre assomigliasse di più a un concept scartato dall’ufficio design di qualche casa automobilistica, beh, la Rolls in questione può fare al caso vostro.

Rolls Royce Dawn by Venuum: la decapottabile inglese trasformata dal tuner di Dubai

La Rolls-Royce Dawn diventa un esperimento

Quindi, direttamente dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti arriva questo nuovo esperimento di stile che vede protagonista la lussuosissima decapottabile inglese. Guardiamo insieme un breve flilmato pubblicato sul canale Instagram di Venuum, poi approfondiamo la discussione.

L’officina di tuning propone una reinterpretazione radicale con l’obiettivo dichiarato di spingere l’ultra lusso verso territori estetici inesplorati, senza preoccuparsi troppo della discrezione.

Rolls-Royce by Venuum: il frontale del tutto rielaborato con la griglia bianca e le luci a LED

Frontale rivisto, icone stravolte

Discutibile o meno, di certo l’auto non passa inosservata, tutt’altro. Il cambiamento più evidente riguarda la zona anteriore. Addio alla classica griglia cromata Rolls-Royce (guarda la homepage di Rolls-Royce), sostituita da una lastra bianca perforata da un motivo geometrico di fori triangolari.

Lo stesso disegno ritorna nelle prese d’aria inferiori, mentre nuove luci ausiliarie sporgono dal paraurti. I fari originali risultano parzialmente coperti dal body kit e persino la Spirit of Ecstasy cambia look, ora rifinita in bianco con il badge sottostante in arancione.

Rolls-Royce by Venuum: la statuetta Spirit of Ectasy in bianco opaco

Fiancate XXL e cerchi che faranno discutere

Le fiancate non cercano compromessi: nuovi pannelli anteriori e posteriori, sottoporta maggiorati e una silhouette ancora più allungata. In collaborazione con Creative Bespoke, Venuum monta cerchi in lega leggera spazzolata dal sapore neo-rétro e destinati a dividere l’opinione del pubblico.

Coda futuristica e total white

E proprio quando pensavate di avere visto tutto, l'azienda di Dubai ha completamente abbandonato il look originale della decapottabile. Dietro, arrivano fanali ultrasottili, una barra LED continua, un diffusore aggressivo e scarichi aftermarket. La carrozzeria è interamente in bianco opaco, vernice o pellicole, non è specificato.

Rolls-Royce by Venuum: la coda del tutto trasformata con la barra a LED e i fianchi larghi

Interni coordinati e produzione super limitata

L’abitacolo riprende il tema cromatico esterno con pelle bianca e arancione ad alto contrasto. Non è chiaro se questa combinazione di colori faccia parte dell'offerta Venuum o sia stata introdotta in fabbrica, ma certamente rispecchia la filosofia ''più forte è meglio'' degli esterni.

Rolls-Royce by Venuum: lusso indiscutibile ma abitacolo decisamente eccentrico

Il kit Venuum sarà prodotto in sole 25 unità, configurandosi come una vera limited edition (qui, una Rolls-Royce Cullinan Limited Edition) pensata per una clientela molto specifica e facoltosa come, forse, solo a Dubai si può trovare. Voi cosa ne pensate di questa interpretazione della ''nobile'' cabriolet anglosassone? Siete abbastanza audaci per farvela piacere o preferite andare sul classico Rolls? Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/12/2025