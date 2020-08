PRIMA IN ITALIA Le prime immagini ufficiali parlano da sole, e fanno davvero sognare: le vedete in fondo a questa pagina, e ritraggono il primo esemplare della Rolls-Royce Dawn Silver Bullet, impegnato a sfrecciare sulle tortuose vie che si snodano accanto al Lago di Garda, dove abita il cliente che è riuscito a entrare in possesso di questo gioiello.

ELEGANZA BRITISH Tutto, su quest’auto, emana un’aura di esclusività, a cominciare dal colore, il brillante argento Brewster Silver che rende omaggio alle storiche auto del passato: le Silver Dawn, le Silver King, le Silver Silence e le Silver Spectre. Equipaggiata con la copertura Aero Cowling, l’auto si trasforma da scoperta quattro posti in una più raffinata due posti secchi. La forma delle coperture sui sedili posteriori è stata studiata per incanalare l’aria che arriva nell’abitacolo, e rendere più confortevole il viaggio per i due fortunati che siedono davanti. Tra gli altri dettagli spicca il cosiddetto trattamento “sinistro”, con finiture scure un po’ ovunque, dal paraurti ai gruppi ottici anteriori. I cerchi, invece, hanno un aspetto parzialmente lucido, con una finitura translucida e una sottile riga argento.

IL REGNO DEL LUSSO Nell’abitacolo, tra i pellami che dominano la scena, la fascia centrale in fibra di carbonio e finiture degne di uno sceicco, spicca la “lingua” argento che corre attraverso le due coperture laterali e si allunga fin quasi ai sedili anteriori. Il frangivento è rifinito in titanio, e riporta la silhouette e il nome Silver Bullet. Sul battitacco, immancabile, la placca che riporta il numero dell’esemplare prodotto.

MOTORE La Silver Bullet è realizzata sulla base della Rolls-Royce Dawn, di cui non è stata modificata la meccanica originale. Il motore è un possente V12 turbo da 571 CV con coppia massima di 820 Nm a soli 1.500 giri. La velocità massima è di 250 km/h limitata elettronicamente, mentre lo “zero - cento” è coperto in 4,9 secondi.

SOLO 50 Stando a Rolls-Royce, la Dawn Silver Bullet “interpreta in chiave moderna e contemporanea lo spirito delle roadster classiche, regalando a chi la guida una sublime combinazione di serenità, eleganza e una straordinaria sensazione di libertà senza compromessi”. Ma chi la guiderà? Pochissimi fortunati (e facoltosi) clienti: saranno infatti solo cinquanta gli esemplari della Dawn Silver Bullet, prodotti nello stabilimento di Goodwood, nel West Sussex, il che rende l’auto davvero esclusiva. Ovviamente il prezzo lo è altrettanto.