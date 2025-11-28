Sobrietà, questa sconosciuta: Rolls-Royce su cerchi... Rolex

Quando pensi a una Rolls-Royce Phantom, immagini silenzio, velluto e un’autorevolezza che parla da sola. Ma poi arriva Klaus Koenigsallee, gioielliere di Düsseldorf, uomo che probabilmente pesa le giornate in carati, non in ore, e ti ricorda che nella vita c’è un valore più importante della classe: farsi notare.
E così nasce questa Phantom che, anziché scorrere discreta, rotola letteralmente su un’icona dell’orologeria: il Rolex Submariner. Merito (o colpa) di Novitec, che ha trasformato i cerchi SP3 in quadranti ambulanti.
Una Rolls-Royce da... polsi preziosi (foto: Facebook/Novitec)
A prima vista sembra uno dei tanti fotomontaggi partoriti dall’AI dopo una notte insonne. E invece no: è tutto vero, confermato con orgoglio da Novitec stesso.
I cerchi riprendono la ghiera del Submariner, completa di tacche da immersione. Sfoggiano la tipografia pulita del quadrante e portano al centro l’immancabile firma “Klaus”;
Includono inoltre la frase “Dein Lieblingsjuwelier auf der Kö”, cioè “Il tuo gioielliere preferito sulla Königsallee”, giusto per non lasciare dubbi a nessuno.
Risultato: la Phantom, lunga come un Escalade e nera come la notte, ora attira più sguardi di un orologio svizzero su un polso tatuato.
C’è chi compra una Rolls per non dover dimostrare niente. E poi c’è Klaus, che ha deciso di dimostrare tutto.
Abbiamo registrato solo un piccolo difetto: la Rolls-Rolex segna l'ora giusta soltanto due volte al giorno.
Ecco come indossare 4 Rolex contemporaneamente (foto: Facebook/Novitec)