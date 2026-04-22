Honda NSX rinasce grazie a Pininfarina e JAS Motorsport: ecco JAS Tensei alla Design Week

Tensei, l'erede della Honda NSX, è tra le protagoniste della Milano Design Week. Infatti, in occasione di questo appuntamento sono stati svelati nuovi dettagli del progetto portato avanti da JAS Motorsport e Pininfarina.

La rinascita della NSX

In futuro forse ci sarà una nuova generazione ma intanto possiamo ammirare il progetto portato avanti da queste due aziende che punta a voler rendere omaggio all'iconica sportiva giapponese. Il nome non è stato scelto a caso in quanto Tensei in giapponese significa rinascita. Sebbene si voglia andare a proporre un’interpretazione contemporanea del concetto di GT, con Tensei si vuole creare una supercar di nuova generazione fedele allo spirito della NSX originale. Disegnata da Pininfarina, si tratterà di un restomod in quanto sarà realizzata partendo dalla base di alcune NSX degli ani '90 ma con una carrozzeria in fibra di carbonio.

Tensei, l'erede della Honda NSX

Ecco come sarà Tensei

Contestualmente alla presentazione del progetto alla Design Week, Pininfarina ha mostrato anche un modello in scala 1:5 della sportiva. Come sarà Tensei? Pininfarina racconta che rispetto alla NSX originale, la nuova sportiva adotta un package profondamente rivisto, con passo più lungo, sbalzo posteriore ridotto, ruote di dimensioni maggiori, assetto più basso e carreggiata significativamente più ampia. Si tratta di interventi che hanno trasformato completamente la presenza su strada della vettura, andando a enfatizzare la maggiore larghezza attraverso spalle posteriori pronunciate e parafanghi allargati.

Alla fine, Tensei sarà molto di più che un semplice restomod, una reinterpretazione molto più radicale della sportiva giapponese. Insomma, una vera supercar moderna che conserva comunque il DNA originale della Honda NSX del passato. Infatti, nonostante la reinterpretazione stilistica, l'auto conserva alcuni dei tratti più iconici della NSX originale, come i fari a scomparsa, la presa d’aria laterale rettangolare e l’ala posteriore integrata nella grafica dei gruppi ottici. Anche l'abitacolo è stato oggetto di interventi. Pininfarina ha infatti ridisegnato gli interni per rafforzare la filosofia espressa al debutto del modello nel 1990 e cioè che un’auto deve funzionare attraverso una connessione diretta con guidatore e passeggero. Purtroppo non ci sono immagini per capire esattamente cosa aspettarci. Bisognerà attendere novità sul progetto per saperne di più.

Tensei, l'erede della Honda NSX

Motore V6

Come già annunciato in passato, il cuore pulsante della sportiva sarà un motore V6 aspirato di nuova progettazione. Unità che sarà abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti per esaltare ulteriormente l'esperienza di guida.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026