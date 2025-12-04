JAS Tensei: la mitica Honda NSX rinasce grazie a Pininfarina e JAS Motorsport

Lo studio di design e gli specialisti del racing rinnovano la sportiva anni '90 con carrozzeria in fibra di carbonio, proporzioni riviste e V6 evoluto. Debutto previsto nel 2026

Oltre quarant’anni fa, nel 1984, Honda e Pininfarina collaborarono per creare la HP-X, un'auto sportiva a motore centrale che si sarebbe evoluta nella rivoluzionaria e iconica NSX, modello che avrebbe segnato un riferimento tra le supercar a motore centrale.

La storica supercar riletta in chiave moderna

Ora, a distanza di tanti anni, Pininfarina (guarda la homepage di Pininfarina) sta reinventando la Honda NSX in partnership con l'italiana JAS Motorsport (qui la pagina web di JAS Motorsport) e le prime immagini ci danno un piccolo assaggio della nuova sportiva che si chiama Tensei, ovvero ''rinascita'' in giapponese, prima stradale ad alte prestazioni di JAS.

JAS Tensei: la Honda NSX reinterpretata in chiave moderna da Pininfarina e JAS Motorsport

Ispirazione di stile alla NSX anni ‘90

Le prime foto mostrano un’impostazione che richiama la mitica vettura giapponese nella sua veste originale, mantenendo elementi come il tettuccio nero, i fari a scomparsa, lo spoiler posteriore e la firma luminosa orizzontale, ora a LED.

Dove cambia davvero il design

Le modifiche diventano evidenti osservando la carrozzeria, ora completamente nuova e realizzata in fibra di carbonio. Le linee appaiono più muscolose, con parafanghi anteriori pronunciati e prese d’aria aggiuntive dietro le ruote. Anche la zona posteriore introduce aperture più ampie, mentre sul cofano compare una presa d’aria in stile NSX-R, la variante racing della coupé asiatica.

JAS Tensei: proporzioni più bilanciate grazie agli aggiornamenti del design

Assetto più basso e proporzioni differenti

Un altro elemento chiaramente evoluto è l’assetto, che è stato abbassato: la carreggiata posteriore, un tempo più stretta, sembra ora riequilibrata, e le proporzioni risultano più armoniose rispetto al modello storico. La vettura porta i loghi JAS al posto di quelli Honda, soluzione che distingue il progetto pur mantenendo il legame tecnico.

Motore V6 Honda e cambio manuale a sei marce

Gli interni non sono ancora stati mostrati e Pininfarina indica comunque un’impostazione pensata per l’uso stradale, lasciando aperta l’ipotesi di una variante più estrema in futuro. Confermata invece la presenza di un V6 Honda evoluto, con una potenza superiore ai 270 CV della NSX del 1990.

JAS Tensei: il tettuccio nero rimane fedele alla NSX originale degli anni '90

Debutto nel 2026, ma prezzo ancora segreto

La supercar adotterà un cambio manuale a sei marce e sarà proposta con guida sia a sinistra sia a destra. Produzione e prezzi restano non dichiarati. Ne scopriremo di più nei prossimi mesi e Pininfarina/JAS prevede di svelare la Tensei a livello globale durante la prima metà del 2026. Voi cosa ne pensate di questa interpretazione moderna della leggendaria Honda NSX? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/12/2025