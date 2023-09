Pininfarina Battista e Jay Leno: amore a prima vista dopo un giro con l'italiana (video)

Automobili Pininfarina ha dato a Jay Leno un assaggio delle sue hypercar elettriche, portando nel garage del celebre anchorman americano sia la B95, svelata da poco, sia la Battista dei record. L'ex conduttore televisivo si è concentrato più sulla Battista restando affascinato dalla supercar elettrica Made in Italy. Leno ha apprezzato il fatto che l’auto esprime con forza tutta la sua “italianità”. Ha apprezzato il suo design super aerodinamico, definendola una ''bellissima automobile'' praticamente senza linee rette, all'altezza della capacità progettuale storica espressa dalla casa automobilistica. Guardiamo insieme il video per capire le reazioni dell'ex conduttore.

DESIGN CREATO PER FENDERE L’ARIA L'amministratore delegato di Pininifarina, Paolo Dellacha, si è unito a Leno nello show, ricordandoci che anche se ora è una casa automobilistica a tutti gli effetti, il marchio che rappresenta è focalizzato soprattutto sullo stile, affermando che gli ingegneri seguono fedelmente le indicazioni dei designer, e non il contrario. E ha proseguito spiegando che questo è il motivo per cui la Battista ha questo aspetto. Meccanicamente parlando, il veicolo eroga qualcosa come 1.900 cavalli e 2.340 Nm di coppia. Sono cifre impressionanti, considerando le sue dimensioni. Dellacha ha inoltre affermato che le sospensioni sono state progettate per favorire la maneggevolezza e che la carrozzeria è interamente in fibra di carbonio per ridurre il peso e favorire la dinamica. Anche se l’auto guidata da Leno è verniciata, gli acquirenti possono anche richiedere la soluzione della carrozzeria in fibra di carbonio a vista e quasi ogni opzione immaginabile diventa una possibilità concreta, visto il prezzo dell’auto (circa 2,2 milioni di euro).

Pininfarina e Jay Leno: la prova su strada del famoso ex conduttore americanoNON SOLO BATTISTA, MA ANCHE LE ALTRE Il conduttore americano, infine, ha presentato anche la Pininfarina Pura Vision, un concept di crossover svelato alla Monterey Car Week. C'è anche la vettura scoperta B95 ''Barchetta'' su base Battista, che sarà lanciata entro il 2025 in concomitanza con il 95° anniversario della Pininfarina, da cui il nome. Leno ha giocherellato per un po' con la Pura Vision ed è rimasto colpito dai parabrezza estraibili, ma alla fine è tornato alla Battista.

Pininfarina e Jay Leno: l'anchorman analizza anche la B95 BarchettaLA PROVA DINAMICA CHIARISCE IL POTENZIALE Durante il test drive, ha subito notato che: ''ha così tanta coppia che è divertente''. E ha continuato affermando che, nonostante sia un veicolo elettrico pesante, lo si può “controllare con un solo dito”. Per gran parte del test, però, Leno rimane silenzioso, sicuramente per godersi al massimo tutto ciò che la Battista può offrirgli. Ha giocherellato un po' con le modalità di guida della supersportiva BEV, ma alla fine è rimasto stupito per l'incredibile risultato ottenuto nel realizzare un veicolo da 1.900 cavalli, dato che quei numeri li si vedevano solo sui dragster fino a non molto tempo fa. L'ex conduttore televisivo non ha tirato al massimo poiché la prova è avvenuta su strade pubbliche, ma sappiamo che la Battista è uno dei veicoli con l'accelerazione da fermo più entusiasmante di tutti i tempi, con un cronometraggio da 0 a 100 orari in 1,86 secondi e 0-200 km/h in 4,75 secondi. Chissà mai che il buon Jay si sia deciso a staccare un assegno…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/09/2023