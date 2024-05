Pininfarina Battista Cinquantacinque: la one-off EV omaggia l'heritage di Lancia

Un altro fortunato e facoltoso anonimo potrà godersi uno dei gioielli più rari della produzione di Automobili Pininfarina, che ha presentato recentemente l’ultima Battista realizzata su misura, commissionata come tributo alla Lancia Florida del 1955 e decorata con una livrea bianca e blu. Il famoso designer Battista Farina detto Pinin disegnò la Lancia Florida nei primi anni '50 e quell’auto è servita da ispirazione per realizzare questo tributo sotto le vesti della hypercar elettrica.

Pininfarina Battista Cinquantacinque: hypercar elettrica ispirata a Lancia Florida 1955COLORAZIONE UNICA L’auto si chiama Cinquantacinque ed è verniciata in Blu Savoia Gloss in contrasto con il tetto Bianco Sestriere Gloss. I più attenti ed esperti potranno osservare che il blu della supersportiva moderna è leggermente più brillante di quello della Florida d’epoca ma si adatta perfettamente alla Battista. Per rendere ancora più esclusiva l’auto, la casa automobilistica l’ha equipaggiata con un pacchetto di elementi in alluminio anodizzato spazzolato, mentre gli interni sono decorati con la pelle storica di Poltrona Frau.

Pininfarina Battista Cinquantacinque: rivestimenti interni in pelle Poltrona FrauRIEVOCA IL DEBUTTO DELLA LANCIA Ma vogliamo spendere due parole anche sul nome? Cinquantacinque in lettere è traducibile in 55 nella numerazione convenzionale e questo è un chiaro riferimento all'anno di presentazione della Lancia Florida originale. Come accennato, Pininfarina non ha detto chi sia il fortunato proprietario di questa Battista né dove risiede. Quello che sappiamo è che sarà presentata in un evento speciale a Tokyo, in Giappone, e mostrata ai clienti asiatici insieme al concessionario locale. ''Questa è stata un'opportunità davvero speciale e unica per progettare un'auto che rende omaggio alla tradizione della Pininfarina SpA'', ha affermato Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina. “La combinazione di colori della Battista Cinquantacinque è incredibile e mostra la visione che Battista Farina ebbe quando progettò la Lancia Florida nei primi anni Cinquanta. Non solo, ma proprio quello stesso modello mi ha aiutato a guidarmi nella creazione del concept PURA Vision, un veicolo davvero unico che costituisce la base di partenza per i futuri modelli di Automobili Pininfarina”.

Pininfarina Battista Cinquantacinque: quattro motori elettrici per 1.900 CV e 2.340 NmPERFORMANCE DA PRIMATO Infine, parliamo di tecnologia ricordando che, come tutte le altre Battista, la Cinquantacinque è alimentata da quattro motori elettrici che si combinano per erogare 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia. L’hypercar può scattare da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi, da 0 a 200 km/h e raggiunge la velocità massima di 350 km/h.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/05/2024