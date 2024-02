Pininfarina Enigma GT: il concept 2+2 del centro stile torinese viaggia a idrogeno

Se ci pensiamo bene, le concept car tendono ad essere macchine innovative, progettate per stimolare l'immaginazione piuttosto che per raggiungere la produzione di grande serie. Semmai, oggetti dai quali “prelevare” spunti ed elementi da travasare su modelli che - quelli si - raggiungeranno la catena di montaggio ei concessionari. Ne è un esempio la nuova Pininfarina Enigma GT, show car virtuale, presentata in questi giorni al Motor Show di Ginevra 2024 è un anticipo di quello che vedremo in futuro per le celebrazioni dei 95 anni di Pininfarina nel 2025 e si mostra con il suo stile fuori dagli schemi , tutta la sua tecnologia e le soluzioni portate a bordo, che guardano a fonti di energia sostenibili. La vediamo insieme? Dai che si va!

Pininfarina Enigma GT: il concept futuristico con motore anche a idrogenoSTILE UNICO E SENZA COMPROMESSI Per cominciare, l'atelier Pininfarina deve aver pensato che le porte ad ala di gabbiano non fossero abbastanza interessanti, poiché l'Enigma GT è dotata di un tettuccio completamente apribile - un'idea su cui l'azienda continua a ritornare, dopo averla utilizzata per i suoi concept del passato come l'Abarth 2000 Coupé, la Ferrari 512S Berlinetta Speciale e la Maserati Birdcage 75esimo. Aprendo il tetto si sollevano sia l'enorme parabrezza, che avvolge tutti gli occupanti, sia il cruscotto di ispirazione aeronautica con il suo grande schermo OLED , quasi trasparente. Nel frattempo, il design esterno è pensato per imitare quello delle auto con uno schema tecnico con motore centrale-posteriore , più comunemente utilizzato dalle supercar e non dalle 2+2 GT. Pininfarina afferma che questo è fondamentale per le “caratteristiche senza compromessi” a cui deve rispondere l'auto. Con l'aiuto combinato delle ali anteriori ''scolpite nell'aria'' , di un frontale basso e liscio e di aiuti aerodinamici attivi come le alette mobili della maschera, i deflettori sulle ruote anteriori e una ''coda aerodinamica'' , l'Enigma GT può mantenere la deportanza ottenendo allo stesso tempo un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,24.

VEDI ANCHE

Pininfarina Enigma GT: l'esclusiva apertura di portiere e tetto insiemeABITACOLO AD ALTO TASSO DI TECNOLOGIA Gli interni sono inoltre realizzati con materiali di ultima generazione e sostenibili, ci sono la realtà aumentata sul parabrezza e l'intelligenza artificiale che, secondo Pininfarina, può essere utilizzata per fornire punti di interesse nelle vicinanze o avvisare i conducenti in caso di angoli ciechi. Inoltre, l'Enigma GT non sarebbe una gran turismo futuristica senza una modalità di guida autonoma per i viaggi più lunghi che, secondo Pininfarina, consente al guidatore di godersi al meglio il tempo trascorso con i passeggeri e creare un'atmosfera rilassante per il loro divertimento a bordo. Per abbinarsi allo stile e agli interni ispirati Alla saga di Star Trek, l'Enigma GT utilizza un motore elettrico per azionare le ruote anteriori, mentre un motore a combustione V6 turbo da 2,5 litri alimentato a idrogeno invia la sua potenza alle ruote posteriori . Questi erogano rispettivamente fino a 268 CV ​​​​e 436 CV , con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore a quattro secondi.

Pininfarina Enigma GT: design realizzato in funzione dell'aerodinamica DIMENSIONI DA BERLINA MEDIA La Enigma GT non è così grande come ci si potrebbe aspettare : misurando 4,58 metri dal muso alla coda, è quasi 10 cm più corta di una berlina come la Tesla Model 3, anche se la Pininfarina è 10 cm più larga e oltre 20 cm più bassa della berlina elettrica americana. Pininfarina definisce l'Enigma GT uno ''studio di design'' completamente virtuale, ma afferma che rappresenta un'idea che l'azienda svilupperà ulteriormente, in vista del suo 75° anniversario nel 2025 . Felix Kilbertus, direttore creativo di Pininfarina, afferma che l'incredibile show car “ è l'inizio di specie, qualcosa di ancora un po' misterioso , un primo passo per risolvere un problema complicato” . Chi ha capito ce lo faccia sapere…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2024