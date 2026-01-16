Rolls Royce: avanti tutta sull’elettrico: ecco il nuovo SUV

Sulla conversione all'elettrico, Rolls-Royce non rallenta, anzi. Dopo aver acceso la miccia con la Spectre, primo modello a batteria della Casa di Goodwood arrivato sul mercato nel 2023, il costruttore britannico rilancia con decisione: in arrivo ci sono almeno altri due modelli full electric, una berlina e – soprattutto – un SUV del tutto inedito.

La Spectre, per la cronaca, è stata un successo ben oltre le aspettative. Ancora prima che partisse la produzione, i registri ordini erano già saturi fino al 2025, segno che anche la clientela più tradizionalista non ha avuto problemi ad abbracciare la nuova era elettrica firmata Rolls-Royce.

Un SUV elettrico “avvistato” al Circolo Polare

Il prossimo passo sarà proprio un SUV elettrico, immortalato durante i test invernali tra i ghiacci della Svezia, non lontano dal Circolo Polare Artico. Un ambiente estremo, perfetto per mettere alla prova batterie, gestione termica e comfort, elementi chiave per un marchio che fa del lusso senza compromessi la propria bandiera.

Il debutto è previsto per l’inizio del 2027. Le dimensioni? Più compatte rispetto all’attuale Cullinan, ma comunque all’interno del segmento full size. In altre parole, meno mastodontico, ma sempre imponente e coerente con lo status Rolls-Royce.

Berlina elettrica al posto della Phantom

Non solo SUV. Nei piani della Casa inglese c’è anche una grande berlina elettrica, attesa per la fine del 2028, che dovrebbe raccogliere l’eredità della Phantom, icona assoluta del marchio. Un passaggio epocale, che conferma quanto l’elettrificazione non sia più un esperimento, ma una strategia ormai strutturata.

Già nel 2022, al momento della presentazione della Spectre, Rolls-Royce aveva annunciato l’obiettivo di diventare un marchio 100% elettrico entro il 2030. Un traguardo ambizioso che, a differenza di quanto accaduto ad altri costruttori costretti a rivedere i propri piani, sembra ancora saldamente in agenda.

Piattaforma e autonomia: cosa aspettarsi

Resta da capire quale architettura verrà utilizzata per i nuovi modelli. Rolls-Royce potrebbe continuare a sfruttare la piattaforma modulare in alluminio già impiegata per i modelli termici e per la stessa Spectre, oppure adottare una base dedicata esclusivamente all’elettrico.

Quel che appare probabile è un netto passo avanti sul fronte dell’autonomia. I 425 km dichiarati dalla Spectre potrebbero diventare un lontano ricordo, grazie ai progressi nella tecnologia delle batterie.

Del resto, il Gruppo BMW – di cui Rolls-Royce fa parte – ha appena inaugurato una nuova generazione di modelli elettrici capaci di migliorare l’autonomia fino al 30%, grazie all’adozione di celle cilindriche di nuova concezione.

Tradotto: più chilometri, meno soste e lo stesso silenzio ovattato che ci si aspetta da una Rolls-Royce. Anche quando sotto il cofano non c’è più un V12.

Foto di copertina: rendering generato con AI

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/01/2026