CFMoto 250SR-R si avvicina: il brevetto svela la nuova piccola sportiva bicilindrica

CFMoto sta lavorando per ampliare ulteriormente la sua gamma e arrivare a offrire modelli in più segmenti possibili. Le piccole sportive carenate piacciono e sempre più marchi moto ci stanno lavorando, offrendo in diversi casi anche contenuti da categoria superiore. A quanto pare, CFMoto si starebbe preparando a presentare un'interessante novità.

Nel 2024, durante il CFMoto Day in Cina, l'azienda presentò un prototipo camuffato di un nuovo modello in arrivo, la 250SR-R che finalmente starebbe per debuttare. Sono infatti stati depositati i brevetti del modello di produzione che raccontano diverse cose interessanti.

CFMoto 250SR-R, brevetto

CFMoto 250SR-R, ecco cosa sappiamo

Attualmente, CFMoto propone sul mercato modelli come 250SR e 300SR per il mercato delle moto sportive di piccola cilindrata. Si tratta di buone moto, dotate di un motore monocilindrico. Tuttavia, il mercato chiede maggiori prestazioni ed è qui che arriverebbe la nuova 250SR-R che utilizza invece un motore bicilindrico derivato da quello della più grande 450SR. Unità che è stata rivista e ridimensionata dai tecnici per arrivare a disporre di una cilindrata inferiore.

Il brevetto mostra per la prima volta quel motore, rivelando che è visivamente simile a quello della 450SR. Vediamo inoltre il telaio che presenta una struttura a traliccio in parte in alluminio e in parte in acciaio.

CFMoto 250SR-R, brevetto

Il prototipo svelato nel 2024 era ancora camuffato e grazie ai disegni del brevetto possiamo farci un'idea più chiara del design della nuova moto. Le forme della carena riprendono abbastanza fedelmente quelle del prototipo. Il faro, invece, presenta uno stile simile a quello della CFMoto 750SR-S. Sulla carena troviamo anche alette aerodinamiche per contribuire a uniformare il passaggio dell'aria e ridurre la resistenza aerodinamica.

Debutto vicino

La pubblicazione del brevetto suggerisce che, a due anni di distanza dalla prima anticipazione, la 250SR-R potrebbe essere in procinto di entrare in produzione per competere con rivali come la Kove 321RR e la Yamaha R3. Non rimane che attendere novità per scoprire le caratteristiche di questa moto che si preannuncia potenzialmente molto interessante.

Fonte: Australian Motorcycle News

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