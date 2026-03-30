CFMoto è al lavoro sull'erede della cruiser "A2" 450CL-C

CFMoto 550CL-C - A un paio d’anni dal suo debutto, la 450CL-C (una cruiserina davvero cool, secondo il nostro Danilo) pare già pronta a essere sostituita da una nuova versione, più prestante e rivista nel look. Non ancora annunciata ufficialmente, la nuova 550CL-C è emersa in documenti di omologazione pubblicati in Cina. Le carte includono dettagli tecnici e una foto della moto in versione praticamente definitiva, completa dei badge “550” sui pannelli laterali.

Crescono alesaggio, corsa, potenza e (probabilmente) coppia

Come anticipa il nome, il motore avrà cilindrata maggiore. Si passa dai 449 cc della 450CL-C a 526 cc, grazie a un aumento dell’alesaggio di 2 mm (da 72 mm a 74 mm) e a una corsa più lunga di 6 mm (da 55,2 mm a 61,2 mm). Questo prevede naturalmente la presenza di nuovi pistoni, albero motore e cilindri, ed è probabile anche un aggiornamento della testata e degli alberi a camme. Con la corsa più lunga che avvicina il rapporto alesaggio/corsa alla parità, ci si aspetterebbe un aumento della coppia più che della potenza massima, ma i documenti indicano che l’incremento del 17% di cilindrata ha portato a un aumento del 30% della potenza: da 40 CV dichiarati a 52,3 CV. Facile immaginare che la versione europea avrà potenza conforme alla guida con patente A2, ovvero 48 CV. Il valore di picco di coppia non è dichiarato ma è lecito aspettarsi una crescita simile: da circa 41 Nm a circa 48 Nm. Come prima, la trasmissione finale è a cinghia. La velocità massima omologata passa da 153 km/h a 165 km/h, mentre il peso aumenta da 181 kg a 195 kg.

CFMoto 550CL-C, in foto l'attuale 450 CL-C

Arriva il forcellone in alluminio

L’immagine disponibile mostra che il motore non è l’unico aggiornamento. Elementi come la forcella, le ruote, i freni e il cruscotto TFT circolare sembrano derivati dalla 450CL-C, ma il telaio è stato rivisto. Un forcellone più lungo in alluminio, al posto di quello in acciaio, aumenta l’interasse da 1.486 mm a 1.519 mm. Anche lo stile è stato aggiornato. Un nuovo faro e nuovi indicatori di direzione precedono un serbatoio ridisegnato, con appoggi per le ginocchia e una sezione centrale rialzata attorno al tappo. I pannelli laterali in plastica sotto il serbatoio e la sella contribuiscono a un aspetto più basso e allungato. Sia la sella sia il parafango posteriore sono nuovi; quest’ultimo è più corto, quindi nonostante l’interasse maggiore, la lunghezza complessiva cresce di soli 5 mm. Il nuovo manubrio rende la moto più larga di circa 60 mm, mentre l’altezza aumenta di appena 10 mm rispetto alla versione da 450 cc. Sotto il motore c’è una nuova copertura che nasconde i collettori di scarico. Infine, le pedane per pilota e passeggero sono state ridisegnate e montate su supporti in alluminio fuso anziché in acciaio tubolare.

CFMoto 550CL-C, tra le concorrenti la Honda CMX500 Rebel

Prezzo e disponibilità

Poiché la 450CL-C costa meno di concorrenti come la Kawasaki Eliminator e la Honda Rebel 500, è probabile che anche la 550CL-C avrà un prezzo competitivo. Ancora non è noto quando sarà disponibile in Italia: vi terremo aggiornati.

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