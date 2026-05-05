CFMoto 500 SR, la nuova sportiva debutta in Cina

Dopo rumors e anticipazioni, finalmente ci siamo. In Cina ha fatto il suo debutto la CFMoto 500 SR, una nuova sportiva carenata dotata di un motore quattro cilindri in linea da 500 cc che eroga 78,9 CV a 12.500 giri/min e 49 Nm di coppia a 10.000 giri/min. Il tutto in un peso di 187 kg e con una buona dotazione tecnica dato che troviamo sospensioni regolabili, freni Nissin e ABS Continental.

CFMoto 500 SR

Per ora solo in Cina: arriverà anche in Europa?

L'arrivo sul mercato della ''500'' fa capire come CFMoto voglia coprire tutti i segmenti di mercato. In realtà, CFMoto Day 2023, il produttore aveva già annunciato la CFMoto 500 SR, insieme alla 675 SR. Tuttavia, se poi la 675SR è arrivata sul mercato europeo con il nome di 675SR-R, per la 500 SR le cose sono state differenti. Infatti, dalla base del prototipo arrivò la 500SR Voom, lanciata nel 2024. Si trattava di una moto dall'aspetto retrò. Adesso però ci siamo e sul mercato ha debuttato davvero la 500 SR. Al momento è solo per la Cina. Ci sarà da capire se in un secondo momento sarà resa disponibile pure in Europa.

Specifiche tecniche

Del motore abbiamo già scritto all'inizio. Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, la nuova CFMoto 500 SR adotta un telaio tubolare in acciaio, una forcella USD regolabile e un doppio forcellone in alluminio, con un mono centrale regolabile. Non manca nemmeno un ammortizzatore di sterzo e la dotazione prevede pure cerchi in lega da 17 pollici. L'altezza della sella è di 805 millimetri e l'interasse di 1.395 millimetri. La dotazione di elettronica prevede, invece, il controllo della trazione e una strumentazione con un display da 6,2 pollici. L'illuminazione è completamente a LED.

CFMoto 500 SR

Prezzo

Il prezzo equivalente in euro della CFMoto 500 SR è circa di 3.600-3.650 euro. Se la moto dovesse arrivare sul mercato europeo il listino sarà più alto ma comunque sempre competitivo per il segmento di appartenenza. Non rimane che attendere novità.

Fonte: motorrad

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026