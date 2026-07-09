CFMoto e Brembo insieme: accordo strategico per le moto del futuro

La nuova alleanza tra CFMoto e Brembo segna un passo importante per il costruttore cinese

CFMoto ha annunciato un nuovo accordo con Brembo che va però ben oltre una semplice intesa per la fornitura degli impianti frenanti. La partnership avrà infatti un impatto diretto su diversi modelli futuri della casa cinese, sul suo lavoro di sviluppo tecnologico e sui programmi di gara. Infatti, le due aziende lavoreranno congiuntamente per lo sviluppo di impianti frenanti che troveranno posto sulle future moto di CFMoto. Inoltre, l'accordo si estenderà allo ''sviluppo del marchio e alla formazione dei talenti''.

Collaborazione CFMoto-Brembo per il futuro

La firma su questo importante accordo in realtà non sorprende poi molto, dato che molte moto con specifiche tecniche di alto livello si affidano in larga misura ai freni Brembo. Ovviamente ci possono essere delle eccezioni, come per esempio KTM, ma generalmente sui modelli ad alte prestazioni troviamo componentistica Brembo. Entrambe le aziende sono poi attive nel motorsport e in particolare Brembo ha una lunga tradizione nel mondo delle competizioni.

Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi sistemi frenanti, le due aziende collaboreranno fin dalle prime fasi del processo di ricerca e sviluppo. Questo significa che gli impianti frenanti potranno essere adattati meglio ai diversi modelli, offrendo quindi un'esperienza di guida migliore in base al modello scelto.

Parlando della nuova collaborazione, Chen Zhiyong, vicepresidente di CFMoto, ha dichiarato:

L'instaurazione di una partnership strategica a lungo termine con Brembo rafforzerà ulteriormente la competitività e la presenza del marchio CFMoto sui mercati globali. Brembo è riconosciuta come punto di riferimento mondiale nella tecnologia dei freni, con una vasta competenza tecnica ed esperienza pratica maturata in campionati di alto livello come la MotoGP. Non vediamo l'ora di collaborare per offrire esperienze di guida più sicure e di livello mondiale agli utenti CFMoto di tutto il mondo.

Andrea Paganessi, Chief Officer Motorcycle Global BU di Brembo, ha poi aggiunto:

La nostra collaborazione con CFMoto rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza di Brembo nel mercato motociclistico globale e per supportare la nostra missione di fornitore di soluzioni. Grazie alla nostra competenza tecnica e alle nostre soluzioni ad alte prestazioni, puntiamo a essere un partner affidabile a lungo termine per CFMoto e a contribuire all'evoluzione degli standard del settore motociclistico premium.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026