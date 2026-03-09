Questa nuova enduro ha un motore CFMoto e costa meno di 4.000 euro

Una piccola enduro sotto i 4.000 euro? La proposta arriva da Leonart Motors, con sede a Barcellona, che grazie alla tecnologia cinese è in grado di proporre modelli a prezzi particolarmente interessanti. Leonart Rally 300 deve ancora arrivare sul mercato ma sta già facendo molto parlare di lei proprio in virtù delle sue caratteristiche: una enduro pronta per i viaggi, leggera e a un prezzo che sarà inferiore ai 4.000 euro.

Motore CFMoto

Il cuore pulsante della Leonart Rally 300 è un motore monocilindrico raffreddato a liquido che non è fornito da un produttore cinese sconosciuto. Infatti arriva da CFMoto e si caratterizza per una cilindrata di 292 cc ed è conforme alle normative Euro 5+. Questa unità è in grado di erogare 28 CV a 9.500 giri al minuto. Dunque, si può già guidare con la patente A2. In termini di prestazioni, la moto dovrebbe arrivare a una velocità massima di 130 km/h. Leonart Rally 300 consuma poco meno di 3 litri di benzina ogni 100 km (2,9 per la precisione) e dato che dispone di un serbatoio da 16 litri, la percorrenza con un pieno di carburante può arrivare a 550 km.

Leonart Rally 300

Le specifiche parlano di un peso di 150 kg ma non è chiaro se sia un dato che si riferisce alla moto con il pieno di benzina o no. In ogni caso, si tratta di una moto leggera, sopratutto per la sua categoria. Andando avanti a raccontare questa moto, le specifiche parlano di cerchi a raggi con pneumatici tassellati, 90/90-19 all'anteriore e 130/80-17 al posteriore. Il telaio è in acciaio e parlando della ciclistica c'è un ammortizzatore centrale al posteriore e una forcella telescopica a steli rovesciati all'anteriore. L'altezza è della sella è di 88 cm.

L'impianto frenante è a disco su entrambe le ruote con ABS e la dotazione di serie prevede pure fari a LED, un display TFT da 5 pollici per la strumentazione, una porta USB e interruttori al manubrio illuminati. Curiosità, la carena della moto non solo integra gli indicatori di direzione anteriori, ma anche una dashcam centrale.

Prezzo

In Spagna, la Leonart Rally 300 è disponibile per il preordine da marzo 2026, in offerta lancio a soli 3.599 euro. Successivamente, il prezzo sarà di 3.990 euro. Su altri mercato il prezzo potrebbe essere leggermente superiore. Infatti pare che arriverà anche in Germania dove dovrebbe costare qualche centinaio di euro in più.

Fonte: Motorrad

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/03/2026