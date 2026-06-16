Record per CFMoto: la nuova V4 SR-RR sfiora i 316 km/h

CFMoto potrebbe presto presentare qualcosa di davvero molto interessante. L'azienda cinese aveva già svelato un motore V4 di propria progettazione a EICMA 2024, seguito da un prototipo di una supersportiva a EICMA 2025. La versione definitiva della moto potrebbe essere tra le protagoniste di EICMA 2026 ma intanto c'è una novità molto importante proprio su questo modello.

Attraverso i suoi canali social, CFMoto ha comunicato che un prototipo della CFMoto V4 SR-RR ha sfiorato i 316 km/h (315,82 km/h per la precisione) durante la China Motorcycle Top Speed Record Challenge tenutasi presso il CCCC Automotive Proving Ground di Shangrao. Secondo l'azienda, questo risultato rende la V4 SR-RR la ''moto a combustione interna cinese più veloce di sempre e segna un altro traguardo significativo nel programma di sviluppo e convalida della futura piattaforma supersportiva''.

CFMoto V4 SR-RR record velocità

Nuovo record di velocità

Il risultato è molto interessante in previsione del lancio della versione di produzione della nuova superpsortiva CFMoto e fa capire che il nuovo modello potrebbe davvero sorprendere e diventare un degno rivale di supersportive europee e giapponesi ben più blasonate. La nuova CFMoto V4 SR-RR è attualmente ancora un prototipo ma abbiamo già visto diverse immagini della moto, sebbene ancora camuffata. Anche la stessa azienda cinese ha più volte condiviso scatti del prototipo. Questo ha permesso di poter apprezzare diversi dettagli non solo del look ma pure dell'aerodinamica raffinata di cui disporrà la nuova supersportiva.

L'elemento più interessante della nuova CFMoto V4 SR-RR sarà comunque il suo motore e cioè un V4 da 997 cc in grado di erogare circa 212 CV a 14.500 giri/min, con omologazione stradale e conformità Euro 5+. Si tratta di un motore nato appositamente per offrire prestazioni elevatissime. Le specifiche definitive, comunque, le scopriremo quando la moto sarà portata ufficialmente al debutto.

CFMoto V4 SR-RR record velocità

Si parla di un peso inferiore ai 200 kg e questo fa pensare che CFMoto abbia adottato per la sua supersportiva componentistica particolarmente raffinata. Lo scopriremo forse già a EICMA 2026. In ogni caso, appare chiaro che il progetto si trovi oggi in una fase avanzata di sviluppo e il record di velocità è una chiara dichiarazione che questa moto intende lasciare il segno.

Ci sarà comunque da scoprire se il modello di produzione sarà davvero così raffinato tecnicamente o se CFMoto deciderà di proporre diverse versioni della sua nuova V4 SR-RR.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/06/2026