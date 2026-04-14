Dacora Motors sfida Bentley e Rolls Royce con un look rétro firmato Pininfarina

Dimentica la solita startup elettrica tutta schermi e plastica: da New York arriva un progetto che punta all'Olimpo del lusso. Si chiama Dacora, ha linee Art Déco, un'anima da 800 CV e lo zampino dei designer torinesi. Ma basterà per far tremare le ''Sorelle'' inglesi?

Partiamo da un punto: sfidare Rolls-Royce e Bentley è un po' come provare a convincere un lord inglese che il caffè espresso sia meglio del tè delle cinque. Auguri! Eppure, nel dorato mondo delle ultra-luxury, c’è chi non ha paura di provarci.

L’ultima a provarci è Dacora Motors, una startup di New York guidata da Kriste D’Ambrosio-Correll (ingegnere del MIT, mica l'ultima arrivata), che ha un obiettivo ambizioso: diventare la ''Duesenberg dell'era moderna''.

Ma attenzione, perché qui non parliamo dei soliti rendering che spariscono dopo due mesi. Qui c’è la sostanza del grande design italiano.

Il design della Dacora è ispirato all'Art Déco

Un vestito da gran gala firmato Pininfarina

La prima cosa che ti colpisce della Dacora non è la batteria o il software, ma il look. In un mondo di auto elettriche imponenti e ultramoderne, la Dacora sceglie la strada del rétro-futurismo. Le linee sono quelle opulente e sinuose dell'Art Déco anni '20 e '30, e il merito è di Pininfarina.

Sì, la matita torinese ha dato forma a una carrozzeria che fa sembrare la pur esclusiva Cadillac Celestiq da 340.000 dollari un'utilitaria da centro commerciale. Pensa che il cofano è realizzato a mano in legno di noce (o qualsiasi altra essenza decida il cliente), un dettaglio che urla ''lusso'' da ogni poro e che ci riporta ai tempi d'oro dei carrozzieri d'élite.

Dacora Motors, la plancia con gli schermi mimetizzati

Interni: tra bio-pelle e tecnologia ''invisibile''

Se fuori è un omaggio al passato, dentro la Dacora è un laboratorio di futuro. Ma con classe. Niente schermi giganti che sembrano tablet appiccicati con il biadesivo. Il cruscotto in legno massiccio nasconde display integrati che si controllano con i gesti. Niente impronte digitali sul legno, grazie.

Per i materiali si va dalla pelle ''bio'' Oleatex al noce nero locale e quanto all'arredo dell'abitacolo puoi avere un salotto per sei persone o una singola poltrona ''Captain Chair'' posteriore per farti cullare mentre l'autista pensa al traffico.

Dacora Motors, sedili posteriori

800 CV e un’autonomia che batte la Rolls Spectre

Sotto il vestito firmato, la Dacora spinge forte. Parliamo di una potenza equivalente a 800 CV e un'autonomia stimata di circa 640 km (400 miglia). Se i dati fossero confermati, farebbe meglio della Rolls-Royce Spectre, la prima elettrica della casa di Goodwood.

Ma la sfida non è solo sui numeri. Una Rolls o una Bentley richiedono dalle 130 alle 450 ore di lavoro manuale per essere completate. Dacora promette lo stesso livello di ossessione per il dettaglio. Saranno in grado di mantenere la promessa?

Dacora Motors, dettaglio del posteriore

La realtà è un osso duro: la sfida delle startup

La sfida, lo sappiamo, è davvero ''tosta''. Abbiamo visto decine di startup elettriche nascere con i fuochi d'artificio e finire nel dimenticatoio (qualcuno ha detto Fisker?). Costruire un'auto è difficile; costruire un'ammiraglia da 500.000 dollari lo è ancora di più.

Rolls e Bentley hanno alle spalle i giganti BMW e Volkswagen. Dacora deve costruirsi tutto da zero, dal rapporto coi fornitori di legni rari a quello con chi vende componenti elettrici.

Chi spende mezzo milione di dollari vuole la certezza che il brand esista ancora tra dieci anni per la manutenzione. E prima di arrivare a Rolls, fanno notare alcuni commentatori americani, Dacora deve vedersela con la Cadillac Celestiq, che negli USA gioca in casa e ha una rete di assistenza capillare.

Dacora Motors, volante e strumentazione

Curiosità e prudenza

La Dacora Motors è un progetto affascinante, forse il primo vero tentativo di unire l'elettrico al fascino intramontabile delle fuoriserie pre-guerra. È la prima casa automobilistica fondata e guidata da donne a tentare il colpaccio in questo segmento, e solo per questo merita un applauso.

Se hai mezzo milione di dollari che ti avanza e vuoi distinguerti dalla massa di milionari in Rolls, questa potrebbe essere la tua prossima follia. Ma resta un grande ''se'' legato alla produzione reale. Noi, nel dubbio, teniamo d'occhio il sito e aspettiamo di vederla (e toccarla) dal vivo. Tu scommetteresti su un brand nuovo di zecca o preferiresti la tradizione della vecchia Inghilterra?

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