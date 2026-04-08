La prima Bentley elettrica? Sarà solo l'entry level della gamma

Auto elettriche più costose? Mica vero, se sono Bentley: la sua prima EV nel 2027 sarà un SUV urbano dal prezzo "d'attacco"

In un mondo che corre (forse troppo) verso l’elettrico, Bentley ha deciso di fare un respiro profondo e prendersi i suoi tempi. La prima EV della gloriosa storia britannica si farà vedere entro la fine del 2026 sotto forma di teaser, ma per metterla in garage bisognerà aspettare l'autunno del 2027.

La vera notizia, però, non è il ''quando'', ma il ''quanto'': secondo Mike Rocco, CEO di Bentley Americas, la nuova arrivata si posizionerà nella fascia bassa della gamma attuale, sfatando il mito che vuole le auto elettriche sempre più costose delle rivali termiche.

Bentley Urban SUV

Non chiamarla ''fuoristrada''

Scordati fango, guadi e mulattiere: la prima Bentley alla spina sarà un ''Urban SUV''. Un concetto che fa storcere il naso ai puristi della Bentayga? Forse. Ma i test clinici fatti a Miami e Los Angeles parlano chiaro: 8 potenziali clienti su 10 sono pronti a staccare l’assegno.

Sarà un’auto pensata per la giungla urbana, più a suo agio tra i boulevard che nel deserto, con un focus totale sul comfort e su quell’eleganza silenziosa che solo l’elettrico sa offrire.

Bentley Urban SUV

Controcorrente (con prudenza)

Il momento per le elettriche di ultra-lusso non è dei migliori. Guarda la Porsche Taycan o la Rolls-Royce Spectre: i numeri volano bassi. A Crewe lo sanno bene e per questo non punteranno tutto il marketing sulla guida a emissioni zero.

La strategia è semplice: vendere l'auto per i suoi pregi intrinseci, per il design e per il blasone. ''Sarà un'elettrica, ma non sarà la prima cosa che vi diremo,'' assicura Rocco. Prima viene il marchio, poi la spina.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/04/2026