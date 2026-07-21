Nuova CFMoto V4 SR-RR: l'aerodinamica è stata testata da Pininfarina

CFMoto sta lavorando ad una nuova sportiva carenata, la V4 SR-RR. Moto che era già stata protagonista un po' di tempo fa di un record particolare, quando un prototipo aveva sfiorato i 316 km/h di velocità massima. Secondo l'azienda, questo risultato ha reso la V4 SR-RR la ''moto a combustione interna cinese più veloce di sempre''. La nuova sportiva probabilmente sarà tra le protagoniste di EICMA 2026 e pare proprio che CFMoto faccia molto sul serio per arrivare a sviluppare una moto che possa confrontarsi alla pari con modelli di marchi ben più blasonati.

L'obiettivo è chiaro ed è quello di andare a fidare le regine europee e giapponesi, diventando una valida alternativa. Lo si capisce anche da un breve video diffuso dal'azienda in cui si vede la nuova V4 SR-RR sottoposta a test in galleria del vento presso lo stabilimento Pininfarina vicino a Torino.

Nulla sarà lasciato al caso

I test svolti non hanno lasciato nulla al caso. La moto con manichino è stata valutata simulando sia l'utilizzo in rettilineo e sia in curva. Test che sono particolarmente importanti per la nuova CFMoto V4 SR-RR visto che disporrà di un sistema di aerodinamica attiva.

Infatti, sui lati del cupolino sono presenti delle alette mobili. Sebbene il breve filmato dell'azienda non le mostri nel dettaglio, saranno molto importanti per garantire alla sportiva presentazioni elevatissime. Se il funzionamento non è cambiato rispetto al prototipo visto lo scorso anno a EICMA, questo sistema permette di incrementare la deportanza per aiutare la moto a piegare più rapidamente in curva e spingere l'avantreno all'interno della traiettoria.

Insomma, CFMoto sta curando ogni minimo dettaglio della sua nuova sportiva carenata per essere pronta alla sfida con le regine europee e giapponesi di questo segmento.

Un nuovo motore V4

L'elemento più interessante della nuova CFMoto V4 SR-RR sarà comunque il suo motore e cioè un V4 da 997 cc in grado di erogare circa 212 CV a 14.500 giri/min, con omologazione stradale e conformità Euro 5+.

Le specifiche definitive le consoceremo al momento della presentazione ufficiale.

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