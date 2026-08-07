Exclua e Pininfarina insieme per interni auto di lusso su misura

Exclua firma agli interni di lusso delle vetture destinate a leader d’impresa, personalità istituzionali, famiglie e clienti particolarmente esigenti, alla ricerca di comfort, privacy e personalizzazione ai massimi livelli. L'obiettivo è quello di realizzare delle vere e proprie lounge su 4 ruote. Adesso, l'azienda vuole alzare l'asticella del lusso e dell'esclusività grazie alla partnership con Pininfarina. Le aziende lavoreranno insieme per ridefinire l'esperienza di lusso all'interno delle vetture.

Questa collaborazione mette insieme la visione di Exclua per la mobilità di lusso con la lunghissima esperienza di Pininfarina nel design iconico, che spazia dall’automotive all’aviazione, dall’architettura ai prodotti di lusso.

Pininfarina - Exclua

Una collaborazione per accontentare le richieste più esigenti

Ogni veicolo viene commissionato e realizzato individualmente per riflettere lo stile di vita e le aspirazioni del suo proprietario. Gli interni disegnati da Pininfarina trasformano ogni veicolo in un esclusivo salotto privato in movimento. Massima cura del dettaglio, tutto viene realizzato con un approccio sartoriale: materiali selezionati, palette cromatiche raffinate, finiture artigianali e un’attenta progettazione dell’atmosfera danno vita a un ambiente in cui comfort, privacy ed esclusività convivono in perfetto equilibrio.

Ogni veicolo Exclua viene concepito come un ambiente unico, modellato sullo stile di vita, sulle preferenze e sulla personale idea di raffinatezza del cliente. Il lusso è la parola d'ordine. Pelli pregiate, essenze lignee selezionate e materiali esclusivi rendono l'abitacolo delle vetture una vera lounge.

Pininfarina - Exclua

Lusso ma anche comfort da prima classe e tecnologia. Gli ambienti offrono sedute executive completamente reclinabili e dotate di funzione massaggio che garantiscono un supporto ergonomico anche durante i viaggi più lunghi. Paratie oscurate, un sofisticato sistema di illuminazione d’ambiente e un avanzato isolamento acustico creano un’atmosfera riservata e avvolgente, mentre connessione Wi-Fi ad alta velocità, schermi intelligenti e sistemi di controllo integrati assicurano un’esperienza di bordo sempre connessa.

Si parte da ottobre

Le prime soluzioni Exclua con interni Pininfarina saranno disponibili da ottobre. Fabio Calorio, SVP della BU Brand del Gruppo Pininfarina, ha così commentato questo accordo di collaborazione:

Questa collaborazione si fonda sulla nostra consolidata esperienza nella progettazione di interni di lusso, sviluppata non solo nel settore automobilistico, ma anche nell’ambito dei jet privati, degli elicotteri, degli yacht e di altri segmenti della mobilità di alta gamma. Da decenni Pininfarina traduce eccellenza, comfort e maestria artigianale in ambienti interni immersivi. Con Exclua riaffermiamo il nostro ruolo di creatori di esperienze straordinarie, dando forma a interni nei quali la mobilità di lusso diventa espressione di stile, identità e immaginazione.

Khalil Fakhoury di Exclua, ha aggiunto:

Exclua offre un’esperienza di mobilità definita da raffinatezza, privacy, personalizzazione e intelligenza, pensata per clienti che attribuiscono grande valore al comfort, al controllo e all’esclusività. Abbiamo scelto Pininfarina per la sua eleganza italiana, il gusto raffinato e la capacità di creare un design che supera le aspettative: un design che ispira, emoziona e fa sognare.

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