Sergio Pininfarina: è il centenario della nascita: la celebrazione al Salone di Torino

Se pensi al grande design automobilistico italiano, il nome di Sergio Pininfarina è probabilmente uno dei primi che ti vengono in mente. Oggi, 8 settembre 2026, ricorrono esattamente 100 anni dalla sua nascita a Torino. Una figura chiave dell'industria del Novecento, capace di prendere in mano l'azienda fondata dal padre Battista “Pinin” Farina e di trasformarla in un punto di riferimento globale per stile, tecnica ed eleganza.

Sergio Pininfarina con Renzo Carli davanti alla galleria del vento

Dalla bottega artigiana all'impero industriale

Ingegnere meccanico di formazione, Sergio Pininfarina assume la guida operativa dell'azienda nel 1960, prima come direttore generale e successivamente come amministratore delegato. Se ti chiedi come una carrozzeria torinese sia diventata una potenza internazionale, la risposta sta nella sua visione: evolvere una struttura d'impronta artigianale in una realtà industriale moderna e organizzata, stringendo collaborazioni strategiche con i principali costruttori mondiali.

Sotto la sua gestione, l'azienda valica i confini nazionali, sviluppa servizi di ingegneria e allarga i propri orizzonti creativi ben oltre il perimetro dell'automobile. Dalla sua direzione sono nate alcune delle vetture più iconiche della storia per marchi come Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati e Peugeot. Nel 2006 diventa Presidente Onorario, passando il testimone ai figli Andrea (scomparso nel 2008) e Paolo (mancato nel 2024).

L'omaggio al Salone Auto Torino 2026

Se hai in programma una visita a Torino nei prossimi giorni, segnati queste date. In occasione del Salone Auto Torino 2026 (dall'11 al 13 settembre), Pininfarina celebra il centenario nella Corte d’Onore di Palazzo Reale con due iniziative speciali.

La prima è la rassegna “Le Ferrari di Sergio Pininfarina”, una selezione delle sportive più rappresentative nate dal legame con la casa di Maranello. Sotto i portici potrai inoltre percorrere la mostra fotografica “Sergio Pininfarina. Oltre il Tempo”, un viaggio per immagini dedicato all'uomo e all'imprenditore. Come ha ricordato l'attuale CEO Paolo Dellachà, l'evento non vuole essere una semplice celebrazione nostalgica, ma la riaffermazione di un metodo di lavoro che continua a guidare l'azienda nel creare bellezza e nuova mobilità.

Sergio Pininfarina

Non solo auto: l'impegno civile ed europeo

L'attività di Sergio Pininfarina non si è limitata ai tavoli da disegno. Dalla fine degli anni Settanta, in un momento delicato per l'economia e la società italiana, si impegna attivamente nel mondo associativo: nel 1978 assume la presidenza dell'Unione Industriale di Torino e nel 1979 viene eletto al Parlamento Europeo.

La sua attenzione per i conti pubblici e la dimensione europea lo porta nel 1988 alla presidenza di Confindustria, incarico mantenuto fino al 1992 con il consueto rigore. Nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo nomina Senatore a vita, mentre nel 2007 viene inserito nell'Automotive Hall of Fame di Dearborn, in Michigan, oltre ad aver ricevuto quattro lauree honoris causa nel corso della carriera.

La sua eredità e il concept dedicato

Dopo la sua scomparsa, avvenuta il 3 luglio 2012, il figlio Paolo gli ha reso omaggio al Salone di Ginevra 2013 presentando la Pininfarina Sergio, una concept car realizzata su base Ferrari. Una barchetta essenziale che sintetizza gli elementi guida della sua vita professionale: pulizia delle forme, proporzioni filtrate dall'aerodinamica e grande passione meccanica.

Se vuoi rendere omaggio anche tu a uno dei maestri del design italiano, l'appuntamento è per venerdì 11 settembre alle ore 9:30 nella Corte d’Onore di Palazzo Reale a Torino.

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