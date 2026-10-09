Honda Hybrid, ecco il nuovo ibrido dopo l’e:HEV: debutto nel 2027, 15 modelli entro il 2030

Il sistema ibrido di nuova generazione di Honda ha un nome ufficiale: «Honda Hybrid». Lo ha annunciato Honda stessa che spiega come il debutto avverrà nel 2027 prevedendo 15 modelli di nuova generazione entro marzo 2030 (soprattutto in Nord America). Solo due settimane fa era emersa l’indiscrezione dell’arrivo di un motore ibrido di nuova generazione per Civic, CR-V e HR-V. Ora la casa conferma la direzione, ma senza i numeri che quelle indiscrezioni riportavano.

Perché un nuovo nome

Honda spiega la scelta con la volontà di far capire ai clienti di tutto il mondo, in modo più intuitivo, il valore di un sistema che definisce unico. Il comunicato inquadra la mossa nella riallocazione di risorse di sviluppo e produzione verso l’ibrido, per rispondere alla crescente domanda globale, in linea con la roadmap di rilancio del business auto annunciata a maggio 2026.

Cosa cambia rispetto all’e:HEV

Il nuovo sistema ibrido parte dalla tecnologia e:HEV di Honda, ma introduce diverse modifiche al motore termico, all’unità elettrica e ai sistemi che ne gestiscono il funzionamento. L’obiettivo è ridurre i consumi senza rinunciare al piacere di guida. Per riuscirci, Honda punta a far lavorare il motore in condizioni di maggiore efficienza e a rendere l’unità di trazione più compatta ed efficiente, senza però specificare i miglioramenti attesi.

Le novità riguardano anche la struttura delle future auto, che utilizzeranno una piattaforma completamente nuova, progettata per combinare maggiore rigidità e peso contenuto. Honda ha rivisto anche il modo in cui la scocca reagisce alle sollecitazioni in curva, con l’obiettivo di migliorare la stabilità e la tenuta di strada. A questo si aggiungono il Motion Management System, che coordina diversi sistemi di controllo del veicolo, e una nuova trazione integrale elettrica e-AWD, sviluppata da zero. Secondo Honda, queste tecnologie dovrebbero rendere la guida più precisa e coinvolgente, mantenendo elevati livelli di sicurezza.

VEDI ANCHE

Tags