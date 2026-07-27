Dazi sulle ibride Plug-in cinesi, Volkswagen spinge l'UE ad accelerare

L'Unione Europea sta valutando l'introduzione di dazi aggiuntivi sulle auto ibride Plug-in prodotte in Cina. L'indiscrezione era emersa a giugno e parlava di nuove indagini antisovvenzioni da parte di Bruxelles. Da allora non ci sono state particolari novità ma adesso, su questa tema si è espresso Oiver Blume, il CEO del Gruppo Volkswagen. Durante la presentazione dei risultati del primo semestre del Gruppo, ha esortato l'Unione Europea a imporre rapidamente dazi più elevati sui veicoli ibridi Plug-in (PHEV) di produzione cinese.

Dazi per le Plug-in come sulle elettriche di fabbricazione cinese

Blume ha raccomandato di applicare lo stesso approccio utilizzato per le auto elettriche e cioè un dazio doganale aggiuntivo fino al 35% da sommare a quello standard. In questo modo sarebbe possibile andare a creare una condizione di parità nel mercato automobilistico europeo.

BYD Atto 2 DM-i

Blume ha inoltre invitato l'UE ad accelerare l'adozione di più ampie misure protezionistiche per l'industria automobilistica, tra cui la promozione di una politica ''Made in Europe'', l'offerta di sostegno governativo e l'attuazione di incentivi legati alla produzione regionale. Il tutto, con l'obiettivo di rafforzare le catene di approvvigionamento europee e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Le Plug-in cinesi corrono forte in Europa

Con l'introduzione dei dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina, le case automobilistiche cinesi hanno comunque continuato a crescere forte in Europa, spingendo di più sui modelli Plug-in. I dati mostrano che le PHEV cinesi stanno ampliando rapidamente la loro quota di mercato. Tra le best seller Plug-in nel mercato europeo troviamo BYD Seal U, BYD Atto 2 e Jaecoo 7. Contestualmente, le Plug-in europee stanno continuando a perdere terreno.

Non rimane che attendere la decisione di Bruxelles su eventuali nuovi dazi per le Plug-in cinesi.

Fonte: Internet Info Agency

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