Dazi sulle ibride Plug-in cinesi, Volkswagen spinge l'UE ad accelerare

L'Unione Europea sta valutando l'introduzione di dazi aggiuntivi sulle auto ibride Plug-in prodotte in Cina. L'indiscrezione era emersa a giugno e parlava di nuove indagini antisovvenzioni da parte di Bruxelles. Da allora non ci sono state particolari novità ma adesso, su questa tema si è espresso Oiver Blume, il CEO del Gruppo Volkswagen. Durante la presentazione dei risultati del primo semestre del Gruppo, ha esortato l'Unione Europea a imporre rapidamente dazi più elevati sui veicoli ibridi Plug-in (PHEV) di produzione cinese.
Dazi per le Plug-in come sulle elettriche di fabbricazione cinese
Blume ha raccomandato di applicare lo stesso approccio utilizzato per le auto elettriche e cioè un dazio doganale aggiuntivo fino al 35% da sommare a quello standard. In questo modo sarebbe possibile andare a creare una condizione di parità nel mercato automobilistico europeo.
Blume ha inoltre invitato l'UE ad accelerare l'adozione di più ampie misure protezionistiche per l'industria automobilistica, tra cui la promozione di una politica ''Made in Europe'', l'offerta di sostegno governativo e l'attuazione di incentivi legati alla produzione regionale. Il tutto, con l'obiettivo di rafforzare le catene di approvvigionamento europee e ridurre la dipendenza dalle importazioni.
Le Plug-in cinesi corrono forte in Europa
Con l'introduzione dei dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina, le case automobilistiche cinesi hanno comunque continuato a crescere forte in Europa, spingendo di più sui modelli Plug-in. I dati mostrano che le PHEV cinesi stanno ampliando rapidamente la loro quota di mercato. Tra le best seller Plug-in nel mercato europeo troviamo BYD Seal U, BYD Atto 2 e Jaecoo 7. Contestualmente, le Plug-in europee stanno continuando a perdere terreno.
Non rimane che attendere la decisione di Bruxelles su eventuali nuovi dazi per le Plug-in cinesi.
Fonte: Internet Info Agency
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).