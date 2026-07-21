Volkswagen Golf e T-Roc Full Hybrid, aperti i preordini: ecco come funziona l'ibrido

Golf e T-Roc sono le prime Volkswagen ad adottare il nuovo sistema Full Hybrid

Volkswagen punta molto anche sull'ibrido e come sappiamo offrirà un powertrain Full Hybrid di nuova generazione su Golf e T-Roc. Successivamente, tale motorizzazione arriverà anche su altre vetture del Gruppo tedesco. Il momento del debutto del nuovo Full Hybrid si sta avvicinando in quanto Volkswagen ha dato il via in Germania ai preordini per le Golf e T-Roc dotate del nuovo powertrain ibrido nella versione da 125 kW (170 CV). Successivamente arriverà anche la versione da 100 kW (136 CV).

Volkswagen Golf e T-Roc Full Hybrid

Come funziona il Full Hybrid Volkswagen

Il powertrain è composto dal motore 4 cilindri turbo 1.5 TSI evo2 abbinato a un sistema ibrido con una batteria da 1,6 kWh. Potenza massima di sistema pari a 170 CV come accennato prima, con 309 Nm di coppia. Volkswagen dichiara per la Golf un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.

Il sistema Full Hybrid dà il meglio di sé nel traffico cittadino e nelle strade extraurbane: il motore elettrico sostituisce o affianca il motore a benzina, ad esempio in fase di partenza o a basse velocità. I ​​modelli possono quindi essere guidati frequentemente in modalità completamente elettrica, risultando molto silenziosi.

Volkswagen T-Roc Full Hybrid

Un ulteriore vantaggio rispetto ai modelli Mild Hybrid è rappresentato dalla possibilità, grazie all'assistenza elettrica, di ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2. Per la Golf, questo si traduce in un risparmio di carburante e in una contemporanea riduzione delle emissioni di CO2 del 10-15% rispetto a una Golf 1.5 eTSI d 150 CV. Nel traffico urbano, il vantaggio in termini di efficienza sale fino al 35%.

Tre sono le modalità operative del nuovo Full Hybrid Volkswagen.

Funzionamento col solo motore elettrico : a basse velocità l'auto è mossa esclusivamente dal motore elettrico, mentre il TSI è disattivato.

: a basse velocità l'auto è mossa esclusivamente dal motore elettrico, mentre il TSI è disattivato. Modalità in serie - motore elettrico più generatore: azionamento con motore elettrico. Il TSI è attivo ma disaccoppiato per generare energia per il motore elettrico tramite un generatore in un intervallo operativo ottimale e quindi estendere l'autonomia elettrica.

- motore elettrico più generatore: azionamento con motore elettrico. Il TSI è attivo ma disaccoppiato per generare energia per il motore elettrico tramite un generatore in un intervallo operativo ottimale e quindi estendere l'autonomia elettrica. Modalità in parallelo – motore a benzina e motore elettrico: il TSI è attivo come sistema di propulsione principale a partire da circa 60 km/h su strade extraurbane e autostrade; il motore elettrico supporta il motore benzina fungendo da booster, ad esempio in fase di accelerazione.

Complessivamente sono invece 3 le modalità di guida selezionabili da parte del conducente: Eco, Comfort e Sport. Nel profilo Eco, la potenza massima del sistema è limitata al 70% e la funzione Boost è disattivata per ridurre i consumi energetici. Il profilo Comfort non limita la potenza del sistema e consente l'utilizzo della funzione Boost. Nel profilo Sport, per garantire le massime prestazioni viene modificata la risposta del powertrain.

Volkswagen Full Hybrid

Prezzi

In attesa di dettagli per il mercato italiano, in Germania i prezzi partono da 41.400 euro per la Golf Hybrid con allestimento R-Line, mentre la T-Roc con motorizzazione ibrida e allestimento Style è disponibile a partire da 44.470 euro.

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