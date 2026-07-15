Volkswagen ID. Cross, interni e bagagliaio del nuovo B-SUV elettrico

La nuova Volkswagen ID. Cross ha fatto il suo debutto ufficiale da pochi giorni. Il B-SUV elettrico è molto importante per i piani della casa tedesca visto che fa parte di quella gamma di piccole elettriche su cui il Gruppo Volkswagen punta molto. I prezzi partiranno da circa 28.000 euro, con la ID. Cross che si potrà scegliere in 3 livelli di potenza differenti e con 2 capacità di batteria. Grazie alla piattaforma MEB+, lo spazio è abbondante, superiore a quello offerto da una vettura di pari dimensioni ma con motorizzazione endotermica.

Nuova ID. Cross: la plancia

La plancia prevede uno sviluppo orizzontale. Il Digital Cockpit (il quadro strumenti digitale) e il display dell’infotainment sono disposti su un asse visivo. Il Digital Cockpit presenta uno schermo da 10,25 pollici con una grafica personalizzabile. Se il conducente attiva la Retro View tramite il tasto View sul volante, appare il quadro strumenti di una vecchia Golf I. L'infotainment, disposto al centro della plancia, è da 12,9 pollici e grazie a una nuova grafica permette di accedere rapidamente alle funzionalità della vettura.

Volkswagen ID. Cross

Nella console centrale sono integrate le funzioni chiave del climatizzatore (regolazione della temperatura, ventilatore, climatizzatore on/off, modalità automatica del climatizzatore, ricircolo dell'aria, sbrinamento del parabrezza, sbrinamento del lunotto) e, al centro, l'interruttore del lampeggio di emergenza. Al livello sottostante si trovano il vano per lo smartphone con funzione di ricarica induttiva a seconda dell'equipaggiamento, due portabevande e il bracciolo centrale con vano portaoggetti integrato al di sotto. Tra il vano per smartphone e i portabevande si trova la manopola per il comando audio che consente di regolare il volume, ma anche di cambiare brani ed emittenti tramite la funzione Track.

Insomma, Volkswagen non ha voluto proporre un ambiente eccessivamente minimalista come va di moda oggi ma inserire comunque una serie di comandi fisici per rendere più intutiva la gestione di alcune funzioni.

All'interno dell'abitacolo della nuova ID. Cross troviamo un volante multifunzione.

Volkswagen ID. Cross, tunnel centrale

Nel quadrato dei tasti a sinistra sono riunite le funzioni del regolatore di velocità o, a seconda dell'equipaggiamento, del regolatore automatico della distanza ACC e del Connected Travel Assist. Anche la regolazione del volume è posta qui. A destra, si trovano il quadrato dei tasti per il comando del Digital Cockpit, l'attivazione del comando vocale e il tasto per il riscaldamento del volante.

Dietro il volante si trovano in posizione ben visibile e raggiungibile le leve di comando allo sterzo per il cambio e il freno di stazionamento (a destra) nonché le funzioni di indicatori di direzione, luci e tergicristalli (a sinistra). Sul lato sinistro del cruscotto sono ospitate anche le funzioni per i fari e gruppi ottici posteriori. Tra gli optional c'è la possibilità di disporre di un impianto audio firmato Harman Kardon.

Bagagliaio: c'è anche il frunk

Volkswagen ID. Cross, bagagliaio

Dietro, per i bagagli, la nuova ID. Cross mette a disposizione 475 litri. Per alloggiare comodamente i cavi per la ricarica, il B-SUV elettrico propone davanti un piccolo frunk da 22 litri.

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