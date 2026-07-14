Volkswagen ID. Aura T6, ecco il nuovo SUV elettrico: 231 CV e tecnologia Xpeng

Volkswagen ID. Aura T6 era stato anticipato dalla casa automobilistica all'inizio di aprile. Si tratta di un SUV elettrico pensato per il mercato cinese e sviluppato grazie alla collaborazione con Xpeng. La nuova strategia di Volkswagen per la Cina prevede lo sviluppo di alcuni nuovi modelli grazie alla collaborazione con una serie di partner locali. ID. Aura T6, in particolare, è frutto dalla joint venture FAW-Volkswagen con l'integrazione della tecnologia Xpeng. Adesso, questo modello è apparso all'interno del solito sito del MIIT cinese, passaggio obbligatorio per ottenere il via libera alle vendite.

Per noi, la possibilità di scoprire alcune caratteristiche tecniche del SUV e vedere le sue foto reali.

Dimensioni e design

Partiamo quindi dalle misure della nuova Volkswagen ID. Aura T6: 4.811 mm lunghezza x 1.879 mm larghezza x 1.648 mm altezza, con un passo di 2.836 mm. Lo stile esterno dell'auto si allinea al più recente linguaggio di design del marchio in Cina, introdotto con la ID. Era 9X di SAIC-Volkswagen. Il frontale si caratterizza per luci diurne dalle forme allungate e sottili, unite tra loro da una striscia luminosa. Vediamo poi fari integrati nel paraurti. All'inizio del tetto è presente il sensore LiDAR per i sistemi ADAS, mentre di profilo possiamo notare la presenza di maniglie delle portiere a filo della carrozzeria.

Volkswagen ID. Aura T6

La nuova ID. Aura T6 è disponibile con cerchi da 19 e 20 pollici. Gli sbalzi anteriori e posteriori sono rispettivamente di 896 e 1.079 mm. Gli angoli di attacco e di uscita sono di 15 e 17 gradi.

Motore

Per il momento sappiamo che il SUV sarà commercializzato con un singolo motore elettrico da 231 CV, quanto basta per raggiungere una velocità massima di 186 km/h. Motore che sarà poi alimentato da batterie LFP prodotte da Gotion, azienda supportata da Volkswagen. La sua capacità non è ancora stata resa nota. La scheda tecnica indica due pesi: 2.026 kg e 2.126 kg. Il tutto farebbe pensare che il SUV sarà proposto con due batterie di capacità differenti.

Ne sapremo ovviamente di più quando la nuova Volkswagen ID. Aura T6 arriverà ufficialmente sul mercato. Come già accennato, la Volkswagen ID. Aura T6 adotta un sensore LiDAR. Fa parte del sistema di guida assistita di Carizon, una joint venture tra il Gruppo Volkswagen e Horizon Robotics. Il nuovo modello sarà dotato della funzione Navigate on Autopilot sia su strade urbane che in autostrada. Il debutto del nuovo SUV sarebbe atteso nella seconda metà de 2026.

Fonte: CarNewsChina

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