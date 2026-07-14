Volkswagen taglia la gamma: Jetta, Fabia e Taycan tra i modelli a rischio

Volkswagen sta portando avanti un piano di ristrutturazione che porterà il Gruppo tedesco nei prossimi anni a tagliare circa il 50% dei modelli. L'obiettivo è quello di razionalizzare la gamma. L'azienda si concentrerà solamente sui modelli più redditizi. Inoltre, la complessità dell'offerta, ad esempio il numero di opzioni di equipaggiamento disponibili, sarà ridotta fino al 75%. Quali sono i modelli a rischio di taglio? Ovviamente nulla è stato detto al riguardo ma i colleghi di Bild hanno fatto alcune ipotesi.

Modelli a rischio taglio: alcune ipotesi

Partendo da Volkswagen, Bild ipotizza che la Jetta e la Taos non arriveranno a una nuova generazione. La fine della Jetta non sarebbe poi così sorprendente, visto che le berline sono state messe in secondo piano da tempo a favore dei crossover. Sebbene i SUV/crossover piacciano, la Talos non fa grandi numeri e quindi viste le sue vendite non certo brillanti, questo modello potrebbe essere eliminato.

A quanto pare, secondo il rapporto, anche la Skoda Fabia potrebbe essere a rischio. Si parla addirittura di un possibile taglio della Cupra Raval. Si tratta di un'ipotesi curiosa dato che la Raval ha fatto da poco il suo debutto. Tuttavia, il Gruppo Volkswagen ha una gamma di veicoli elettrici simili di altri marchi.

Skoda Fabia Motorsport Edition

Spostandoci in casa Audi, il rapporto parla che potrebbero essere eliminate la Q5 Sportback e la Q6 e-tron Sportback. Si vocifera di tagli simili anche in casa Porsche, dove la Cayenne Coupé a benzina potrebbe presto diventare un lontano ricordo. Pare che potrebbero essere cancellato il piano di riproporre versioni con motore a combustione della 718 Boxster e della Cayman. Questi modelli dovevano nascere solamente elettrici ma poi l'azienda aveva cambiato idea annunciando che sarebbero arrivare anche alcune varianti a benzina che a questo punto potrebbero non vedere più la luce.

Anche la Taycan potrebbe sparire alla fine dell'attuale generazione dato che le sue vendite sono in ribasso. Secondo Bild, l'eliminazione di questi modelli potrebbe far risparmiare alla casa automobilistica fino a 6,5 ​​miliardi di euro entro il 2031. L'elenco è ovviamente non ufficiale e provvisorio. Per esempio, se davvero la Taycan venisse tagliata, è possibile che la stessa sorte capiti anche alla sua ''gemella'' Audi e-tron GT.

In attesa di novità ufficiali

A questo punto non si può fare altro che attendere una posizione ufficiale da parte del Gruppo tedesco. Intanto, un portavoce dell'azienda ha parlato con i colleghi americani di Motor1. Stefan Voswinkel, responsabile della comunicazione di prodotto di Volkswagen non ha né confermato né smentito le voci sui tagli ai modelli. Si è infatti limitato ad affermare che l'azienda non commenta la speculazioni riguardanti i modelli futuri o le decisioni relative al piano del ciclo di vita del prodotto.

Fonte: Bild

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/07/2026